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Автоматизированный ипотечный брокер Habito привлек $24 миллиона

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Автоматизированный ипотечный брокер Habito привлек $24 миллиона

Британский ипотечный брокер Habito получил 18,5 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиона долларов США) в раунде финансирования серии B, возглавленном гигантом венчурного капитала компанией Atomico, созданной соучредителем Skype Никласом Зеннстремом. Существующие инвесторы Ribbit Capital, Mosaic Ventures и Revolutionary (Ad)Ventures также приняли участие в этом раунде.

Основанная в Лондоне в 2015 году, Habito предлагает услуги основанного на алгоритмах цифрового советника по ипотечным кредитам, дополненного чатботом, который рекомендует лучшие ипотечные кредиты для новых покупателей, а также для тех, кто стремится сменить поставщиков услуг.

Теперь компания превзошла отметку в 33 миллиона долларов привлеченных инвестиций, закрыв раунд серии A всего девять месяцев назад. Благодаря своему последнему траншу, Habito заявил, что планирует ускорить рост, инвестируя в свои технологии, и раскрыл планы по работе с крупными розничными банками и кредиторами, чтобы интегрировать свои технологии непосредственно в их системы, предлагая услуги по одобрению ипотеки в режиме реального времени.

Кроме того, Habito планирует расширить спектр дополнительных услуг, таких как продукты для дома и страхования жизни.

"Со времени раунда серии A мы получили замечательный отклик от клиентов и показали период взрывного роста", - объяснил основатель и главный исполнительный директор Habito Даниэль Хегарти. "Наши лучшие в своем классе технологии, в сочетании с нашей командой первоклассных экспертов по ипотеке, не позволяют домовладельцам делать неверный выбор".

Робосоветники проникают в финтех-область и такие компании, как LendingRobot автоматизируют ряд услуг, включая P2P-кредитование и даже услуги хедж-фондов. Недавно расположенная в Ирвайне (Калифорния, США), компания Cloudvirga привлекла 15 миллионов долларов для развития услуги автоматизированных заявок на получение ипотеки.

"Когда вы видите очень большой неэффективный рынок с ежегодным перерасходом в размере 30 миллиардов фунтов стерлингов среди потребителей только в Великобритании и изменение взглядов бизнеса на то, как обеспечить более простое, быстрое и дешевое обслуживание клиентов, более целенаправленный доступ к заемщикам и более низкие затраты для кредитора, то здесь есть о чем задуматься", - добавил партнер Atomico Найл Васс. "Habito - это решение, которое является лучшим для обеих сторон ипотечного рынка".

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