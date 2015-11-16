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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,817 Благодарностей: 1,402 УГ: 26 КП: 0.204 подарки

Полпред президента рассказал о первой площадке для торговли криптовалютами в России

Сообщается, что ранее в России была создана торговая площадка под названием "Восход", которая предназначена, в том числе и для торговли криптовалютами. В интервью для информационного агентства ТАСС, об этом сегодня заявил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке г-н Юрий Трутнев. Он сразу уточнил, что инвестиционная система "Восход" первой получил одобрение на торги криптовалютами от Банка России и в скором времени они там вполне возможны.



Он пояснил, что сама торговая площадка "Восход" создавалась с целью привлечения частных инвестиций в проекты расположенные на Дальнем Востоке нашей страны. Это такой вообщем-то удобный инструмент для привлечения в этот регион акционерного и долгового капитала. И на ней уже пару раз проводились инвестиционные торги и в ближайшее время планируются новые.



Вместе с тем, по его словам, эту же инвестиционную систему "Восход" возможно также использовать и для торгов криптовалютами. С этим предложением руководство этой инвестиционной системы ранее выходило на Банк России и главный финансовый регулятор страны официально одобрил эту идею. Торги криптовалютами можно начинать там уже в любой момент времени.



Кроме того, г-н Трутнев остановился и на возможности майнинга криптовалют в этом регионе страны. Он как лицо представляющее государство согласен с тем, что на Дальнем Востоке и в Сибири в настоящее время имеется переизбыток вырабатываемой электроэнергии и перераспределить её там на другие регионы пока не представляется возможным. Поэтому он фактически призывает создавать в таких местах компании (возможно криптофермы), которые и будут потреблять эти излишки электроэнергии, а майнеры смогут заработать на этом, тем паче что стоимость электричества будет, конечно же меньше, чем скажем в Центральной России.



Напомним, что 30 августа 2017 г. г-н Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24" озвучил свою идею о добыче биткойнов, используя для этого излишки электроэнергии на изолированных электростанциях Дальнего Востока, мол это было бы очень выгодно с учётом того, что стоимость криптовалют в последний год точно не стоит на месте и поэтому России нужно как можно скорее использовать эту открывшуюся возможность.



По матеиалам



https://text.ru/antiplagiat/59ad45348198c Сообщается, что ранее в России была создана торговая площадка под названием "Восход", которая предназначена, в том числе и для торговли криптовалютами. В интервью для информационного агентства ТАСС, об этом сегодня заявил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке г-н Юрий Трутнев. Он сразу уточнил, что инвестиционная система "Восход" первой получил одобрение на торги криптовалютами от Банка России и в скором времени они там вполне возможны.Он пояснил, что сама торговая площадка "Восход" создавалась с целью привлечения частных инвестиций в проекты расположенные на Дальнем Востоке нашей страны. Это такой вообщем-то удобный инструмент для привлечения в этот регион акционерного и долгового капитала. И на ней уже пару раз проводились инвестиционные торги и в ближайшее время планируются новые.Вместе с тем, по его словам, эту же инвестиционную систему "Восход" возможно также использовать и для торгов криптовалютами. С этим предложением руководство этой инвестиционной системы ранее выходило на Банк России и главный финансовый регулятор страны официально одобрил эту идею. Торги криптовалютами можно начинать там уже в любой момент времени.Кроме того, г-н Трутнев остановился и на возможности майнинга криптовалют в этом регионе страны. Он как лицо представляющее государство согласен с тем, что на Дальнем Востоке и в Сибири в настоящее время имеется переизбыток вырабатываемой электроэнергии и перераспределить её там на другие регионы пока не представляется возможным. Поэтому он фактически призывает создавать в таких местах компании (возможно криптофермы), которые и будут потреблять эти излишки электроэнергии, а майнеры смогут заработать на этом, тем паче что стоимость электричества будет, конечно же меньше, чем скажем в Центральной России.Напомним, что 30 августа 2017 г. г-н Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24" озвучил свою идею о добыче биткойнов, используя для этого излишки электроэнергии на изолированных электростанциях Дальнего Востока, мол это было бы очень выгодно с учётом того, что стоимость криптовалют в последний год точно не стоит на месте и поэтому России нужно как можно скорее использовать эту открывшуюся возможность.По матеиалам источник

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