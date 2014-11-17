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Alibaba дебютирует с платежной системой "улыбнись и расплатись"

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Alibaba дебютирует с платежной системой "улыбнись и расплатись"

Китай "впереди планеты всей", когда речь идет о цифровых платежах. Последнее достижение - это технология распознавания лиц, которая позволяет клиенту проводить оплату просто улыбнувшись.

Ant Financial (из группы Alibaba) запустила услугу "улыбнись и расплатись" в Ханчжоу, где находится штаб-квартира компании. Сервис тестируется совместно с KFC.

Процесс оплаты не требует смартфона, предполагая, что клиент уже зарегистрировался в приложении Alipay и активировал распознавание лиц. 3D-камера, расположенная в точке продажи, проверяет лицо клиента, чтобы установить личность. Также есть опция проверки номера телефона для дополнительной безопасности.

Компания впервые продемонстрировала технологию распознавания лиц на выставке IFA в Германии два года назад, когда президент Джек Ма показал некоторые основные возможности, в том числе возможность сделать селфи для оплаты. С тех пор варианты несколько продвинулись в развитии. Alibaba использует технологию Face ++ от китайского стартапа Megvii, который привлек более 150 миллионов долларов от инвесторов, среди которых была компания Foxconn.

KFC стал первопроходцем в использовании этой технологии, поскольку Alibaba является инвестором компании Yum China, которая управляет в Китае этим брендом и другими франшизами быстрого питания, включая McDonalds и Taco Bell.

Alibaba продвигает свое видение будущего коммерции, которое, по его мнению, объединяет элементы онлайн-и оффлайн-ритейла. В начале этого года он запустил магазин без наличных денег и управляет 10 магазинами в Шанхае, которые используют мобильное приложение для оптимизации работы с клиентами.

Становится понятным, почему услуга "улыбнись и расплатись" вписывается в эту стратегию, а также повышает популярность Alipay. Это важно, так как компания конкурирует с WeChat Pay от Tencent - платежной системой, подключенной к чрезвычайно популярному в Китае приложению WeChat.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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