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Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CHF. Графики Н4, Н1.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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#1
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Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CHF. Графики Н4, Н1.
Это пара является часто зеркальным отражением eur/usd, что иногда можно использовать при анализе. Но в последнее время корреляция часто нарушается, в частности в конце июля пара это наглядно продемонстрировала своим мощнейшим ростом, а eur/usd при этом вместо ожидаемого падения также вырос.
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Старый Сегодня, 15:53
#2
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
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Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CHF. Графики Н4, Н1.
На графике Н4 данная пара торгуется во флэте с очень нечеткими границами. Тем не менее, цена не смогла удержаться в зоне выше четного уровня 6/8 (0.9644) и уже отскочила от СТД1 и пытается закрепиться ниже снижающегося СТН4. Учитывая все это, вероятнее всего снижение продолжится и пара достигнет первой важной отметки на уровне 4/8 (0.9521).
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Старый Сегодня, 15:56
#3
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
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Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CHF. Графики Н4, Н1.
Если рассматривать график Н1, то здесь пара с уже третьей попытки все же смогла пробить отметку на уровне 6/8 (0.9583) и закрыться уверенно ниже нее. Учитывая это, а также состоявшееся пересечение двух СТ, имеются все шансы для дальнейшего снижения и тестирования ключевой поддержки на уровне 4/8 (0.9521).
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