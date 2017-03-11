Аналитика по уровням Мюррея. Пара GBP/JPY. Графики Н4, Н1.
Данная пара привлекает своими мощными среднесрочными трендами, которые имеют средний срок жизни в 1-2 месяца в последнее время. Но за это не столь долгое время пара успевает прошагать до 1000пп, что очень солидно для тех, кто любит торговлю в тренде. Может также совершить безоткатный стремительный рывок.
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара GBP/JPY. Графики Н4, Н1.
На графике Н4 состоялось пересечение двух СТ и уже во второй раз цена устремилась тестировать старший СТД1. Следует отметить здесь уверенный отскок от уровня 3/8 (142.97) без закрытия свечи выше. В совокупности с медвежьим цветом СТД1 это является весомым аргументом в пользу медведей. Поэтому, пара вероятно продолжит снижение и достигнет ключевой поддержки в районе уровня 0/8 (140.63).
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара GBP/JPY. Графики Н4, Н1.
На графике Н1 пара совершает отскок от района локального минимума и уже практически достигла отметки на слиянии СТН4 с уровнем 6/8 (142.19). Тем не менее, СТН4 во время снижения не менял своего цвета, что плюс для быков. К тому же, цена уже сумела закрыться выше отметки на СТН1. Учитывая все это, пара вероятно продолжит рост до уровня 7/8 (142.97).