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Аналитика по уровням Мюррея. Пара GBP/JPY. Графики Н4, Н1.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 15:43
#1
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Аналитика по уровням Мюррея. Пара GBP/JPY. Графики Н4, Н1.
Данная пара привлекает своими мощными среднесрочными трендами, которые имеют средний срок жизни в 1-2 месяца в последнее время. Но за это не столь долгое время пара успевает прошагать до 1000пп, что очень солидно для тех, кто любит торговлю в тренде. Может также совершить безоткатный стремительный рывок.
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Последний раз редактировалось Leonidas2013; Сегодня в 15:57.
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Старый Сегодня, 16:02
#2
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
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Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара GBP/JPY. Графики Н4, Н1.
На графике Н4 состоялось пересечение двух СТ и уже во второй раз цена устремилась тестировать старший СТД1. Следует отметить здесь уверенный отскок от уровня 3/8 (142.97) без закрытия свечи выше. В совокупности с медвежьим цветом СТД1 это является весомым аргументом в пользу медведей. Поэтому, пара вероятно продолжит снижение и достигнет ключевой поддержки в районе уровня 0/8 (140.63).
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Старый Сегодня, 16:05
#3
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Инвестирую в: Форекс
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Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара GBP/JPY. Графики Н4, Н1.
На графике Н1 пара совершает отскок от района локального минимума и уже практически достигла отметки на слиянии СТН4 с уровнем 6/8 (142.19). Тем не менее, СТН4 во время снижения не менял своего цвета, что плюс для быков. К тому же, цена уже сумела закрыться выше отметки на СТН1. Учитывая все это, пара вероятно продолжит рост до уровня 7/8 (142.97).
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