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Дневник varges - заработок на арбитраже трафика

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Делимся личным опытом заработка в сети, регулярно ведем учет своих инвестиций и пошагово комментируем формирование собственного инвестиционного портфеля.
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Старый Сегодня, 15:31
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 428
Благодарностей: 35
УГ: 6
КП: 0.008
Дневник varges - заработок на арбитраже трафика
Я сторонник теории Дарвина. Во-первых, если у вас собраны гигабайты годных курсов по заработку, но увы - вы, хитро щуря глазом как Ленин, считаете это происками давно почившего Троцкого (пи**еть не мешки ворочить). Во-вторых, великая прокрастинация завладела вашей душой и телом. В-третьих, в интернете можно только…а какая разница уже - в силу двух первых пунктов.

Я буду честен с вами – никаких рефссылок, но и никаких «кейсов». Только инструменты, многочисленные (надеюсь) идеи или мысли. Что-то будет давать выхлоп и денежки, а что-то просрёт ваш скромный бюджет. Всё как в жизни.

Забыл сказать..речь будет идти про арбитраж трафика.

Ну, вот, смотрите мой "супер" выхлоп за три недели почти:


Я "**** рвал" (лежал на диване), а тут такой облом - обещали первую выплату через две недели, а потом на автомате каждую неделю. И тут чудо - повайнив на паре авторитетных бордов, я решил все свои жизненные траблы...
Кинули мне мои 9 баксов, как собаке кость.



Значит, проект платит и можно масштабировать. Идём далее...


Сразу скажу, тем тут овердоХХХ как поднять трафик. От вирусов до соцсетей. Я использую все, кроме чёрных. Серые дают основной профит, поэтому сливать буду, когда отработают своё, но и белых хватит с лихвой.
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varges вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:16
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