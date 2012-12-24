Дневник varges - заработок на арбитраже трафика

Я сторонник теории Дарвина. Во-первых, если у вас собраны гигабайты годных курсов по заработку, но увы - вы, хитро щуря глазом как Ленин, считаете это происками давно почившего Троцкого (пи**еть не мешки ворочить). Во-вторых, великая прокрастинация завладела вашей душой и телом. В-третьих, в интернете можно только…а какая разница уже - в силу двух первых пунктов.
Я буду честен с вами – никаких рефссылок, но и никаких «кейсов». Только инструменты, многочисленные (надеюсь) идеи или мысли. Что-то будет давать выхлоп и денежки, а что-то просрёт ваш скромный бюджет. Всё как в жизни.
Забыл сказать..речь будет идти про арбитраж трафика.
Ну, вот, смотрите мой "супер" выхлоп за три недели почти:
Я "**** рвал" (лежал на диване), а тут такой облом - обещали первую выплату через две недели, а потом на автомате каждую неделю. И тут чудо - повайнив на паре авторитетных бордов, я решил все свои жизненные траблы...
Кинули мне мои 9 баксов, как собаке кость.
Значит, проект платит и можно масштабировать. Идём далее...
Сразу скажу, тем тут овердоХХХ как поднять трафик. От вирусов до соцсетей. Я использую все, кроме чёрных. Серые дают основной профит, поэтому сливать буду, когда отработают своё, но и белых хватит с лихвой.