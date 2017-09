myhyipsnet Профессионал

Game-Brand - game-brand.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 04/09/2017



языки: EN RU DE



Новый проект: Game-Brand

Я не админ!





Описание программы

Цитата: During the choice of one of the six possible investment plans, each of which possesses "dynamic" percents, you are given an opportunity "to roll the dice". The amount of numerical values which will turn out as a result of a throw will designate your final percent on which you also will gain the income. Anyway you will remain in a prize! Перевод с Google: (RU)

Цитата: Во время выбора одного из шести возможных инвестиционных планов, каждый из которых обладает «динамическими» процентами, вам предоставляется возможность «бросить кубики». Количество числовых значений, которое получится в результате броска, будет определять ваш окончательный процент, по которому вы также получите доход. В любом случае вы останетесь в выигрыше! + Планы:

Цитата: 1% - 36% DAILY FOR 5 - 25 DAYS Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin.

* Минимальный депозит: $1 / 2000

* Реф. программа: 5%-2%

* Скрипт: Unique Script

* SSL: Let's Encrypt

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: NS77.DOMAINCONTROL.COM

Name Server: NS78.DOMAINCONTROL.COM



IP Location: - Arizona - Scottsdale - Godaddy.com Llc



Registrar: GoDaddy.com, LLC.

Domain: Created on 2017-02-12 - Expires on 2018-02-12 - Updated on 2017-03-12

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14664205. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 12:07 04.09.17. Batch: 187200866.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

