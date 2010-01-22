Ratatara Инвестирую в ICE FX



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Мировой рынок криптовалют обвалился на новостях о запрете ICO в Китае



Народный банк Китая, Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission), Комиссия по регулированию банковского рынка (China Banking Regulatory Commission), Комиссия по регулированию страхового рынка (China Insurance Regulatory Commission) и другие профильные организации выпустили на выходных совместное заявление, в котором назвали механизм ICO незаконным сбором денежных средств и запретили проведение размещений токенов в стране.



Решение касается как новых проектов, так и старых – последним придется вернуть собранные деньги инвесторам. Всем банкам и иным финансовым институтам запрещается работать в сфере проведения ICO.



Также регуляторы проверят 60 локальных криптоплатформ на предмет мошенничества.



Как пишет китайское издание Caixin, аналитики Народного банка Китая провели исследование рынка ICO и пришли к выводу, что многие из них являются лишь прикрытием для незаконной деятельности. «Более 90% проведенных ICO могли бы быть отнесены к незаконному сбору средств или подпасть под законодательство о мошенничестве. Менее 1% проектов на самом деле занимаются сбором инвестиций», - говорится отчете Центробанка Поднебесной.



Помимо подозрений в отмывании денег существует и проблема кибермошенничества. По подсчетам аналитиков Chainalysis, порядка 10% собранных средств на платформе Ethereum были украдены хакерами. К августу общий объем потерь составил $225 млн.



Согласно данным ресурса CoinShedule, в 2017 году в ходе проведения ICO по всему миру было собрано порядка $1,8 млрд.



Реакция



Мировой криптовалютный рынок обвалился после появления новости из Китая. Обновив очередные исторические максимумы в конце прошлой недели (около $5 тысяч), биткойн за выходные и первую половину понедельника скорректировался больше чем на 10%.



Эфир, вторая по капитализации криптовалюта и самая популярная в Китае для сбора средств на ICO, обвалилась с $400 до $300.



Согласно ресурсу coinmarketcap.com, за последние 24 часа из 90 наиболее капитализированных монет лишь четыре койна находятся в плюсе. Криптовалюта NEO, которая считается китайским аналогом Ethereum, теряет в цене более 30%.



Китайские платформы по проведению ICO уже отреагировали на решение регулятора. Так, сервис ICOINFO на своем сайте временно отключил весь связанный с ICO функционал до момента прояснения ситуации. Шанхайская биржа BTCC приостановила торги токенами ICOCOIN на неделю, сообщает CNBC.





источник





Китай запретил проведение ICO

и потребовал вернуть все деньги инвесторам



В понедельник Центральный банк Китая признал незаконным проведение ICO и потребовал немедленно прекратить проведение подобных операций. На новостях о запрете биткойн подешевел более чем на $600, а рынок криптовалют в целом потерял более $10 млрд.



Сегодня китайский центральный банк выпустил уведомление, согласно которому в стране отныне запрещено проведение ICO (Initial Coin Offering — сбор средств инвесторов с использованием криптовалют, по аналогии с размещением ценных бумаг на бирже). Отныне ICO считается в Китае «незаконной финансовой деятельностью». Кроме того, центробанк страны потребовал от компаний, уже привлекших инвестиции таким способом, вернуть все деньги инвесторам. Решение уже вступило в силу. Банк также подготовил список из 60 валютных обменников, которые подлежат проверке и отчету. Недавно аналогичные шаги предприняли власти Сингапура.



Первые сообщения о том, что в Китае могут запретить проведение ICO появились еще на прошлой неделе. Китайский комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые криптовалюты представляют собой финансовые мошенничества и схемы-пирамиды. ЦБ страны заявил 3 сентября, что «более чем 90% проектов, проводящих ICO, могут нарушать нормативно-правовые нормы о незаконной финансовой деятельности. Доля проектов, которые на самом деле привлекают средства для инвестиционных целей, составляет менее 1%».



Две крупнейшие в Китае платформы для покупки криптовалюты — ICOage и ICO.info, которые помогали соединять компании, продающие токены, с покупателями в Китае, приостановили свои услуги и прекратили принимать новые проекты. Главы обеих платформ заявили, что их приостановка была добровольной. Согласно данным отчета Goldman Sachs, общая сумма, полученная от продажи токенов, в первой половине 2017 года превзошла начальные инвестиционные расходы из традиционных венчурных капиталов. В этом году сбор средств криптовалют превысил $1,6 млрд.



Китай до сих пор являлся одним из ключевых рынков для криптовалюты. Китайская медиакомпания Xinhua сообщила в июле, что китайские компании собрали $383 млн от 105 тыс. инвесторов в первой половине года. После публикации решения ЦБ страны котировки всех криптовалют начали стремительное падение. Bitcoin просел за пару дней более чем на $600 и сейчас один биткойн стоит $4366, вторая по популярности цифровая валюта — Ethereum, сейчас торгуется на уровне $310, что на 10% ниже его стоимости в воскресенье. В целом рынок криптовалют потерял сегодня уже более $10 млрд.



По словам экспертов, большая часть криптопроектов вполне могут обойтись без собственных криптовалют и использовать уже существующие, но очень хотят собрать денег и вводят свою внутреннюю валюту. «Не больше 20% всех проектов, выходящих на ICO, смогут реализовать задуманное, и их проекты действительно будут работать. Многие проекты не слишком хорошо прорабатывают проблемы консенсуса и после успешной реализации их проект попросту не функционирует, как задумано. Видимо, в совокупности все эти проблемы и побудили ЦБ Китая пойти на столь резкий шаг»,— комментирует ведущий разработчик блокчейн-проекта BitClave Антон Буков.



источник На выходных китайский регулятор запретил местным стартапам выпускать токены, назвав ICO незаконным способом привлечения финансирования. Это вызвало обвал котировок всех основных мировых криптовалют.Народный банк Китая, Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission), Комиссия по регулированию банковского рынка (China Banking Regulatory Commission), Комиссия по регулированию страхового рынка (China Insurance Regulatory Commission) и другие профильные организации выпустили на выходных совместное заявление, в котором назвали механизм ICO незаконным сбором денежных средств и запретили проведение размещений токенов в стране.Решение касается как новых проектов, так и старых – последним придется вернуть собранные деньги инвесторам. Всем банкам и иным финансовым институтам запрещается работать в сфере проведения ICO.Как пишет китайское издание Caixin, аналитики Народного банка Китая провели исследование рынка ICO и пришли к выводу, что многие из них являются лишь прикрытием для незаконной деятельности. «Более 90% проведенных ICO могли бы быть отнесены к незаконному сбору средств или подпасть под законодательство о мошенничестве. Менее 1% проектов на самом деле занимаются сбором инвестиций», - говорится отчете Центробанка Поднебесной.Помимо подозрений в отмывании денег существует и проблема кибермошенничества. По подсчетам аналитиков Chainalysis, порядка 10% собранных средств на платформе Ethereum были украдены хакерами. К августу общий объем потерь составил $225 млн.Согласно данным ресурса CoinShedule, в 2017 году в ходе проведения ICO по всему миру было собрано порядка $1,8 млрд.Мировой криптовалютный рынок обвалился после появления новости из Китая. Обновив очередные исторические максимумы в конце прошлой недели (около $5 тысяч), биткойн за выходные и первую половину понедельника скорректировался больше чем на 10%.Эфир, вторая по капитализации криптовалюта и самая популярная в Китае для сбора средств на ICO, обвалилась с $400 до $300.Согласно ресурсу coinmarketcap.com, за последние 24 часа из 90 наиболее капитализированных монет лишь четыре койна находятся в плюсе. Криптовалюта NEO, которая считается китайским аналогом Ethereum, теряет в цене более 30%.Китайские платформы по проведению ICO уже отреагировали на решение регулятора. Так, сервис ICOINFO на своем сайте временно отключил весь связанный с ICO функционал до момента прояснения ситуации. Шанхайская биржа BTCC приостановила торги токенами ICOCOIN на неделю, сообщает CNBC.В понедельник Центральный банк Китая признал незаконным проведение ICO и потребовал немедленно прекратить проведение подобных операций. На новостях о запрете биткойн подешевел более чем на $600, а рынок криптовалют в целом потерял более $10 млрд.Сегодня китайский центральный банк выпустил уведомление, согласно которому в стране отныне запрещено проведение ICO (Initial Coin Offering — сбор средств инвесторов с использованием криптовалют, по аналогии с размещением ценных бумаг на бирже). Отныне ICO считается в Китае «незаконной финансовой деятельностью». Кроме того, центробанк страны потребовал от компаний, уже привлекших инвестиции таким способом, вернуть все деньги инвесторам. Решение уже вступило в силу. Банк также подготовил список из 60 валютных обменников, которые подлежат проверке и отчету. Недавно аналогичные шаги предприняли власти Сингапура.Первые сообщения о том, что в Китае могут запретить проведение ICO появились еще на прошлой неделе. Китайский комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые криптовалюты представляют собой финансовые мошенничества и схемы-пирамиды. ЦБ страны заявил 3 сентября, что «более чем 90% проектов, проводящих ICO, могут нарушать нормативно-правовые нормы о незаконной финансовой деятельности. Доля проектов, которые на самом деле привлекают средства для инвестиционных целей, составляет менее 1%».Две крупнейшие в Китае платформы для покупки криптовалюты — ICOage и ICO.info, которые помогали соединять компании, продающие токены, с покупателями в Китае, приостановили свои услуги и прекратили принимать новые проекты. Главы обеих платформ заявили, что их приостановка была добровольной. Согласно данным отчета Goldman Sachs, общая сумма, полученная от продажи токенов, в первой половине 2017 года превзошла начальные инвестиционные расходы из традиционных венчурных капиталов. В этом году сбор средств криптовалют превысил $1,6 млрд.Китай до сих пор являлся одним из ключевых рынков для криптовалюты. Китайская медиакомпания Xinhua сообщила в июле, что китайские компании собрали $383 млн от 105 тыс. инвесторов в первой половине года. После публикации решения ЦБ страны котировки всех криптовалют начали стремительное падение. Bitcoin просел за пару дней более чем на $600 и сейчас один биткойн стоит $4366, вторая по популярности цифровая валюта — Ethereum, сейчас торгуется на уровне $310, что на 10% ниже его стоимости в воскресенье. В целом рынок криптовалют потерял сегодня уже более $10 млрд.По словам экспертов, большая часть криптопроектов вполне могут обойтись без собственных криптовалют и использовать уже существующие, но очень хотят собрать денег и вводят свою внутреннюю валюту. «Не больше 20% всех проектов, выходящих на ICO, смогут реализовать задуманное, и их проекты действительно будут работать. Многие проекты не слишком хорошо прорабатывают проблемы консенсуса и после успешной реализации их проект попросту не функционирует, как задумано. Видимо, в совокупности все эти проблемы и побудили ЦБ Китая пойти на столь резкий шаг»,— комментирует ведущий разработчик блокчейн-проекта BitClave Антон Буков.

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