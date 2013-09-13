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В России майнеры криптовалют могут получить скидку на электроэнергию

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Старый Сегодня, 15:04
#1
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В России майнеры криптовалют могут получить скидку на электроэнергию

В свежем интервью российскому изданию "Известия", г-н Арсений Щельцин, один из директоров Института развития Интернета (ИРИ) заявил, что сейчас на одной из территорий РФ идёт подготовка тестового проекта, суть которого заключается в том, чтобы криптомайнеры криптоферм могли бы получить льготы на потребляемое ими электричество при осуществлении майнинга криптовалют. Ведь тем кто в теме, прекрасно известно, что самый дорогостоящий ресурс в этом бизнесе на криптовалютах - это, конечно, электроэнергия. К тому же как в ИРИ, так и например, в Ассоциации криптовалют и блокчейна РФ, совсем не скрывают своего мнения о том, что во-первых, криптовалюты необходимо легализовать у нас как можно скорее, а во-вторых, для российских майнеров нужно создать все условия для их эффективной работы.

По словам г-на Щельцина: "Если мы эффективно и в оптимальные сроки решим эти упомянутые мной выше задачи, то вполне сможем добиться вывода России в лидеры по майнингу криптовалют в мире. И здесь мы в итоге обеспечим себе как бы двойную выгоду, когда с одной стороны у нас появится вполне ощутимый объем цифровых виртуальных денег, а с другой - это явно поможет внедрению у нас блокчейн-инфраструктуры. И уже это в свою очередь позволит нам упрощать верификацию трансакций и физических лиц, документального оборота, защиту авторских прав, а также уберёт третью посредническую сторону при товарно-сырьевых операциях или во время приобретении вами недвижимости".

Известно, что те кто у нас занимается майнингом на профессиональной основе строят так называемые криптофермы, т.е. это такой набор из нескольких видеокарт, а вот уже для их охлаждения и необходимы установки охлаждения, которые потребляют самый большой объем электроэнергии. К примеру, на данный момент самая крупная российская криптоферма потребляет 4,5 Мегаватт/час или почти 39 000 Мегаватт тока в год, согласитесь, что такой объем довольно внушительный. При этом стоимость 1 кВт⋅ч электричества у нас в зависимости от региона начинается в среднем с 1 рубля (иногда даже ниже рубля) и до 5,3 руб. Другими словами, подобная самая крупная криптоферма у нас "съедает" электричества на сумму чуть более 3 миллионов рублей в месяц (это при условии потребления самой дешевой электроэнергии). И по информации уже зиму этого года, данная криптоферма давала хозяевам приблизительно 20 биткойнов в сутки или 600 биткойнов в месяц.

И как ещё выразился г-н Щельцин: "Льготные преференции криптомайнерам на электричество можно будет давать на основании документов, которые регулируют деятельность ОЭЗ (особых экономических зон), а также российских областей опережающего развития. И в настоящее время Институт развития Интернета уже ведёт обсуждение с руководством одного мегаполиса в России, чтобы криптофермеры смогли бы там создавать свои криптофермы для криптомайнинга после того как они реально будут обеспечены льготами на потребляемое ими электричество".

Автор темы от себя здесь также может добавить, что скорее всего представители ИРИ ведут переговоры о поддержке криптомайнеров с администрацией российского города Иркутск - именно там сейчас по свежим данным наиболее меньшая цена на электричество, в среднем от 1 рубля кВт⋅ч.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59ad32b4cc4a1
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:10.
OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 15:08
#2
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Сообщений: 76
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Re: В России майнеры криптовалют могут получить скидку на электроэнергию
Дать скидку крупных конторам. Ввести НДС для всех - профит
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OPLOTT (Сегодня)
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