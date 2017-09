Djefri Интересующийся

Имя: Евгенич Пол: Мужской Адрес: Химки Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.07.2015 Сообщений: 10 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Майнинг ферма на базе Gigabyte P106-100



2 варианта сделки:

1. С годовым контрактом на размещение и обслуживание в Датахостеле (Цена размещения = 25%. Договор переформляется на Вас после приемки оборудования на месте!)

2. Просто продам готовые фермы.



Готовая майнинг ферма - стоимость 230 000 рублей

Количество видеокарт - 7 штук



Производительность разгон (MH/s on Eth) 175

Производительность сток (MH/s on Eth) 147



Комплектация:

- Корпус алюминиевый;

- Материнаская плата Asus PRIME Z270-P

- Процессор Intel Celeron G4400 BOX

- Оперативная памать DDR4 4Gb

- Диск SSD 60 Gb

- Блок питания 1000 W (сертификат GOLD)

- Видео карты серии Gigabyte GV-NP-106D5-6G (p106-100) Mining edition rev.1.0

- Райзеры 7 штук



В рамках сделки, Вы также получаете:

- Проверка оборудования

- Тестирование системы

- Сборка и настройка оборудования у нас

- Настройка собственного электронного кошелька

- Приглашаем посетить наш Дата центр и все увидеть своими глазами.



Заключаем договора поставки на оборудование для майнинга с физическими и юр. Лицами



Обращайтесь: Евгений: Предлагаем майнинг ферму под ключ с годовым контрактом на обслуживание с размещением в Дата центре в Московской области или просто покупку готовой фермы. От Вас ничего не требуеться кроме как заключить с нами договор на размещение фермы в дата центре и прислать номер кошелька куда будут поступать Ваши кровно заработанные денюжки) Стоимость контрактов от 15 до 25% в зависимости от мощности оборудования и сроках размещения. А также продажа оборудования (Антимайнеры) для майнинга.2 варианта сделки:1. С годовым контрактом на размещение и обслуживание в Датахостеле (Цена размещения = 25%. Договор переформляется на Вас после приемки оборудования на месте!)2. Просто продам готовые фермы.Готовая майнинг ферма - стоимость 230 000 рублейКоличество видеокарт - 7 штукПроизводительность разгон (MH/s on Eth) 175Производительность сток (MH/s on Eth) 147Комплектация:- Корпус алюминиевый;- Материнаская плата Asus PRIME Z270-P- Процессор Intel Celeron G4400 BOX- Оперативная памать DDR4 4Gb- Диск SSD 60 Gb- Блок питания 1000 W (сертификат GOLD)- Видео карты серии Gigabyte GV-NP-106D5-6G (p106-100) Mining edition rev.1.0- Райзеры 7 штукВ рамках сделки, Вы также получаете:- Проверка оборудования- Тестирование системы- Сборка и настройка оборудования у нас- Настройка собственного электронного кошелька- Приглашаем посетить наш Дата центр и все увидеть своими глазами.Заключаем договора поставки на оборудование для майнинга с физическими и юр. ЛицамиОбращайтесь: Евгений: pr2022@mail.ru или по тел. 8 925 507 12 66