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Майнинг ферма на базе Gigabyte P106-100

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 15:00
#1
Интересующийся
 
Имя: Евгенич
Пол: Мужской
Адрес: Химки
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.07.2015
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Майнинг ферма на базе Gigabyte P106-100
Предлагаем майнинг ферму под ключ с годовым контрактом на обслуживание с размещением в Дата центре в Московской области или просто покупку готовой фермы. От Вас ничего не требуеться кроме как заключить с нами договор на размещение фермы в дата центре и прислать номер кошелька куда будут поступать Ваши кровно заработанные денюжки) Стоимость контрактов от 15 до 25% в зависимости от мощности оборудования и сроках размещения. А также продажа оборудования (Антимайнеры) для майнинга.

2 варианта сделки:
1. С годовым контрактом на размещение и обслуживание в Датахостеле (Цена размещения = 25%. Договор переформляется на Вас после приемки оборудования на месте!)
2. Просто продам готовые фермы.

Готовая майнинг ферма - стоимость 230 000 рублей
Количество видеокарт - 7 штук

Производительность разгон (MH/s on Eth) 175
Производительность сток (MH/s on Eth) 147

Комплектация:
- Корпус алюминиевый;
- Материнаская плата Asus PRIME Z270-P
- Процессор Intel Celeron G4400 BOX
- Оперативная памать DDR4 4Gb
- Диск SSD 60 Gb
- Блок питания 1000 W (сертификат GOLD)
- Видео карты серии Gigabyte GV-NP-106D5-6G (p106-100) Mining edition rev.1.0
- Райзеры 7 штук

В рамках сделки, Вы также получаете:
- Проверка оборудования
- Тестирование системы
- Сборка и настройка оборудования у нас
- Настройка собственного электронного кошелька
- Приглашаем посетить наш Дата центр и все увидеть своими глазами.

Заключаем договора поставки на оборудование для майнинга с физическими и юр. Лицами

Обращайтесь: Евгений: pr2022@mail.ru или по тел. 8 925 507 12 66
Djefri на форуме  
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