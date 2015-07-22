Майнинг ферма на базе Gigabyte P106-100

Предлагаем майнинг ферму под ключ с годовым контрактом на обслуживание с размещением в Дата центре в Московской области или просто покупку готовой фермы. От Вас ничего не требуеться кроме как заключить с нами договор на размещение фермы в дата центре и прислать номер кошелька куда будут поступать Ваши кровно заработанные денюжки) Стоимость контрактов от 15 до 25% в зависимости от мощности оборудования и сроках размещения. А также продажа оборудования (Антимайнеры) для майнинга.
2 варианта сделки:
1. С годовым контрактом на размещение и обслуживание в Датахостеле (Цена размещения = 25%. Договор переформляется на Вас после приемки оборудования на месте!)
2. Просто продам готовые фермы.
Готовая майнинг ферма - стоимость 230 000 рублей
Количество видеокарт - 7 штук
Производительность разгон (MH/s on Eth) 175
Производительность сток (MH/s on Eth) 147
Комплектация:
- Корпус алюминиевый;
- Материнаская плата Asus PRIME Z270-P
- Процессор Intel Celeron G4400 BOX
- Оперативная памать DDR4 4Gb
- Диск SSD 60 Gb
- Блок питания 1000 W (сертификат GOLD)
- Видео карты серии Gigabyte GV-NP-106D5-6G (p106-100) Mining edition rev.1.0
- Райзеры 7 штук
В рамках сделки, Вы также получаете:
- Проверка оборудования
- Тестирование системы
- Сборка и настройка оборудования у нас
- Настройка собственного электронного кошелька
- Приглашаем посетить наш Дата центр и все увидеть своими глазами.
Заключаем договора поставки на оборудование для майнинга с физическими и юр. Лицами
Обращайтесь: Евгений: pr2022@mail.ru
или по тел. 8 925 507 12 66