Украинцы перевели из Германии рекордную за пять лет сумму.
В 2016 году украинцы перевели из Германии в Украину 56 миллионов евро – это самый высокий показатель за последние пять лет.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральный банк Германии.
Эта сумма больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 миллиона евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года.
Всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающих в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 миллиарда евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.
Больше всего из ФРГ присылают денег в Турцию – туда переводят ежегодно около 800 миллионов евро.
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