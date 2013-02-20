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Украинцы перевели из Германии рекордную за пять лет сумму

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Старый Сегодня, 14:09
#1
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Украинцы перевели из Германии рекордную за пять лет сумму



Украинцы перевели из Германии рекордную за пять лет сумму.



В 2016 году украинцы перевели из Германии в Украину 56 миллионов евро – это самый высокий показатель за последние пять лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральный банк Германии.

Эта сумма больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 миллиона евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года.

Всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающих в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 миллиарда евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.

Больше всего из ФРГ присылают денег в Турцию – туда переводят ежегодно около 800 миллионов евро.



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Старый Сегодня, 14:22
#2
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Re: Украинцы перевели из Германии рекордную за пять лет сумму
Где находится раздел знакомства и встречи??? Хелп плиз
МашаТаша на форуме  
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