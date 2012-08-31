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На криптобирже BTC-e стал доступен вывод средств

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Старый Сегодня, 14:07
#1
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На криптобирже BTC-e стал доступен вывод средств
Клиентов, которые решат вывести средства, ждет неприятное условие


Перезапущенная биржа BTC-e в субботу, 2 сентября, активировала возможность вывода средств. Также были открыты старые личные кабинеты для проверки баланса и внесения изменений в настройки безопасности. Об этом говорится на сайте биржи.


Запуск новой площадки, которая будет работать в правовом поле AML, KYC с необходимыми лицензиями, с торгами (web, api) и возможностью ввода и вывода средств (фиата, коинов, кодов) планируется не позднее 15 сентября этого года.

Пользователям, которые не выведут средства и решат дождаться запуска новой площадки, следует ожидать, что:
  • Их профили будет автоматически перенесены со всеми настройками безопасности (пароль, 2фа, белый список IP);
  • Все их средства будут перенесены на новую площадку;
  • На день запуска площадки баланс будет пересчитан по рыночному курсу и будет зачислен на аккаунты c более высоким соотношением, чем 55/45;
  • На баланс аккаунтов будут зачислены токены, которые можно будет использовать для торгов и выпуска кодов.

Ранее сообщалось о том, что cкандальная криптобиржа BTC-e планирует перезапуск. Администраторы биржи заявили, что перезапуск будет происходить в три этапа.

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Анна Чернобай на форуме  
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