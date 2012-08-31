Япония предоставила Украине 2 млрд долларов помощи

Япония с марта 2014 года в рамках различных проектов выделила Украине 1,86 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах посольства Японии в Украине.
Самую большую часть средств составляет кредит в размере 1,1 миллиарда долларов на проект модернизации Бортнической станции аэрации. Проект начался в июне 2015 года.
В июле 2014 года и декабре 2015 года поступили транши общим размером 400 миллионов долларов для поддержки госбюджета.
Кроме того, была оказана грантовая помощь на различные проекты, в частности на закупку медицинского оборудования, восстановления инфраструктуры восточных областей, поддержку вынужденных переселенцев и Национальную полицию.
Общая сумма помощи японской стороной со времени установления дипломатических отношений составила 3,1 млрд долларов.
Среди крупнейших проектов – кредит на строительство терминала “D” аэропорта “Борисполь”, предоставление медицинского оборудования больницы “Охматдет” и помощь лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
Важное место занимает помощь в сфере “зеленых инвестиций”. Так, было предоставлено свыше 1,5 тысячи гибридных авто для Национальной полиции, проведена тепломодернизация более 370 школ и больниц, а также модернизированы 135 вагонов киевского метрополитена с использованием энергосберегающих технологий.