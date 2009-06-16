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В Китае запретили проведение ICO

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В Китае запретили проведение ICO
Народный банк Китая издал распоряжение о запрете на проведение в стране первоначальных предложений монет (ICO). Об этом сообщает Silicon Angle cо ссылкой на местное издание Caixin.

Cсылку на соответствующий официальный документ НБК также опубликовал известный пользователь Twitter под ником WhalePanda.

Цитата:
“Народный банк Китая опубликовал заявление о том, что все ICO следует немедленно прекратить”.
Как сообщает Caixin, запрет касается не только проведения новых первичных распределений монет. Кроме этого, организации и физические лица, которые уже к настоящему времени провели ICO, должны будут вернуть средства инвесторам.

Как сообщает SiliconAngle, решение о запрете ICO вступило в силу в минувшие выходные. Вследствие этого была отменена масштабная конференция об ICO, которая должна было состояться 2 сентября в Пекине. Также власти страны предупредили все основные торговые платформы об официальном запрете ICO, как “незаконной финансовой деятельности”.

Рынок криптовалют встретил эту новость крайне негативно. Ниже на скриншоте можно увидеть, что в числе «рекордсменов» по падению в цене криптовалюта Ethereum:


Также стало известно, что отменена масштабная блокчейн-конференция Shape The Future, которая должна была пройти 10 сентября в Пекине. В ее рамках планировался премьерный показ документального фильма о развитии биткоина и криптовалютной индустрии в Китае. Предположительно, организатор мероприятия компания BitKan хочет перенести его в другой город.

Напомним, ранее Народный банк Китая заявлял о том, что привлечение средств через механизм ICO в большинстве своем является незаконной финансовой деятельностью.

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Анна Чернобай на форуме  
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