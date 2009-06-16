В Китае запретили проведение ICO

Народный банк Китая издал распоряжение о запрете на проведение в стране первоначальных предложений монет (ICO). Об этом сообщает Silicon Angle cо ссылкой на местное издание Caixin.
Cсылку на соответствующий официальный документ НБК также опубликовал известный пользователь Twitter под ником WhalePanda.
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“Народный банк Китая опубликовал заявление о том, что все ICO следует немедленно прекратить”.
Как сообщает Caixin, запрет касается не только проведения новых первичных распределений монет. Кроме этого, организации и физические лица, которые уже к настоящему времени провели ICO, должны будут вернуть средства инвесторам.
Как сообщает SiliconAngle, решение о запрете ICO вступило в силу в минувшие выходные. Вследствие этого была отменена масштабная конференция об ICO, которая должна было состояться 2 сентября в Пекине. Также власти страны предупредили все основные торговые платформы об официальном запрете ICO, как “незаконной финансовой деятельности”.
Рынок криптовалют встретил эту новость крайне негативно. Ниже на скриншоте можно увидеть, что в числе «рекордсменов» по падению в цене криптовалюта Ethereum:
Также стало известно, что отменена масштабная блокчейн-конференция Shape The Future, которая должна была пройти 10 сентября в Пекине. В ее рамках планировался премьерный показ документального фильма о развитии биткоина и криптовалютной индустрии в Китае. Предположительно, организатор мероприятия компания BitKan хочет перенести его в другой город.
Напомним, ранее Народный банк Китая заявлял о том, что привлечение средств через механизм ICO в большинстве своем является незаконной финансовой деятельностью.