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Bitminer Cloud - bitminer.cloud

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:14
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,689
Благодарностей: 2,959
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Bitminer Cloud - bitminer.cloud
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Bitminer Cloud

Планы nvestment 6% - 8% - 10% daily Forever

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от KoDdos

Перевод с Google:

Цитата:
О пользователе Bitminer Cloud

Команда Bitmaner.cloud начала свою деятельность в 2013 году, но официально не была зарегистрирована и была создана группой энтузиастов с целью создания производственных мощностей для разработки криптоконверсий, таких как Bitcoin и Etherium, где сотрудничество принесло сограмотный успех. В 2017 году компания была официально зарегистрирована как «BITMINER LIMITED» с номером 10937272 и по сей день предоставляет свои услуги в области облачной разработки. Головной офис: 37 Street Street, Лондон, Великобритания, EC2A 4NJ.
Инвестиционные контракты:

Цитата:
Контракт 1
6% / сут.
Прибыль 180% в месяц

Минимум количество: 10 USD
Максимум. сумма: 500 USD
Время депозита: навсегда
Депозит включен в прибыль
Моментальные платежи

Контракт 2
8% / сут.
Прибыль 240% в месяц

Минимум сумма: 501 USD
Максимум. количество: 5000 USD
Время депозита: навсегда
Депозит включен в прибыль
Моментальные платежи

Контракт 3
10% / сут.
Прибыль 300% в месяц

Минимум сумма: 5001 USD
Максимум. сумма: 10000 USD
Время депозита: навсегда
Депозит включен в прибыль
Моментальные платежи
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Платеж успешно осуществлён!
Номер транзакции 6ac7f6b0-cafe-4f7b-bad8-5a308b114ecd
Дата и время 04.09.2017 09:05
Магазин Bitminer
Сумма платежа $240.00
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 13:43
#2
Мастер
 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 2,315
Благодарностей: 2,668
УГ: 28
КП: 0.000
Re: Bitminer Cloud - bitminer.cloud
Дизок ниче так, а вот планы оставляют желать лучшего
__________________
Телеграмм канал Несерьёзного инвестора
Несерьезный инвестор
Блог Несерьёзного инвестора
Joe Sorrento вне форума  
Старый Сегодня, 14:04
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 13,591
Благодарностей: 6,318
УГ: 212
КП: 0.388
подарки
Re: Bitminer Cloud - bitminer.cloud
Второй план аж маниИт А вот дизок затерт до дыр, не считая статы - Total deposited 790.00 Спасибо Улыбнуло
__________________
COINTOWER LTD - 10% в день
Musya Rich вне форума  
Сказали спасибо:
DS-Dmitry (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:19
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 408
Благодарностей: 296
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Bitminer Cloud - bitminer.cloud
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Второй план аж маниИт А вот дизок затерт до дыр, не считая статы - Total deposited 790.00 Спасибо Улыбнуло
А че нет? там 3 моника у проекта с ТОП тарифами, каждый по 200 в дэп и уже 600$, так что стата вполне себе. Тарифы конечно так себе, но видно что админка в рекламу депает. Пойду ка отхитраню полтосик от скуки )))
__________________
Обзор проектов на моем блоге - http://hyiplife.ru
DS-Dmitry на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:45
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