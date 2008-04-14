Bitminer Cloud - bitminer.cloud

Команда Bitmaner.cloud начала свою деятельность в 2013 году, но официально не была зарегистрирована и была создана группой энтузиастов с целью создания производственных мощностей для разработки криптоконверсий, таких как Bitcoin и Etherium, где сотрудничество принесло сограмотный успех. В 2017 году компания была официально зарегистрирована как «BITMINER LIMITED» с номером 10937272 и по сей день предоставляет свои услуги в области облачной разработки. Головной офис: 37 Street Street, Лондон, Великобритания, EC2A 4NJ.
Инвестиционные контракты:
Цитата:
Контракт 1
6% / сут.
Прибыль 180% в месяц
Минимум количество: 10 USD
Максимум. сумма: 500 USD
Время депозита: навсегда
Депозит включен в прибыль
Моментальные платежи
Контракт 2
8% / сут.
Прибыль 240% в месяц
Минимум сумма: 501 USD
Максимум. количество: 5000 USD
Время депозита: навсегда
Депозит включен в прибыль
Моментальные платежи
Контракт 3
10% / сут.
Прибыль 300% в месяц
Минимум сумма: 5001 USD
Максимум. сумма: 10000 USD
Время депозита: навсегда
Депозит включен в прибыль
Моментальные платежи
Второй план аж маниИт А вот дизок затерт до дыр, не считая статы - Total deposited 790.00 Спасибо Улыбнуло
А че нет? там 3 моника у проекта с ТОП тарифами, каждый по 200 в дэп и уже 600$, так что стата вполне себе. Тарифы конечно так себе, но видно что админка в рекламу депает. Пойду ка отхитраню полтосик от скуки )))