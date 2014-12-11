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Интернет-омбудсмен Мариничев назвал глупостью идею запретить добычу биткоинов на дому

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Старый Сегодня, 13:05
#1
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Интернет-омбудсмен Мариничев назвал глупостью идею запретить добычу биткоинов на дому


Как сообщил российский телеканал Russia Today, г-н Илья Массух, президент Фонда информационной демократии (а это российская некоммерческая организация, объединяющая специалистов в области информационных технологий и т.д.), который участвует в рабочей группе по продвижению Интернета при президенте РФ, проинформировал этот медиаресурс о том, что на ближайшем заседании группы будет поднят вопрос о запрете майнинга криптовалют в жилых помещениях граждан России.

Господина Массуха очень обеспокоило, что при майнинге криптовалют в домашних условиях нагрузка на электросети сильно растёт плюс воздух в жилых помещениях также сильно греется, что может привести к возникновению пожара. Поэтому никаких дата-центров на дому - всё это под запрет.

Также г-н Массух высказался против майнинга криптовалют в России и если вкратце обозначить его мысль, так это то, что при майнинге всё добытое остается как он выразился на "каких-то внешних биржах", а со стороны России идут лишь завышенные траты электроэнергии и всё это по его мнению очень сомнительно для российской экономики.

В ответ на заявления подобного рода, сегодня г-н Дмитрий Мариничев, российский интернет-омбудсмен, заявил для медиахолдинга РБК, что он не согласен с введением такого вероятного запрета на майнинг криптовалют в жилых помещениях граждан России.

Строго говоря, он назвал это глупостью и озвучил для РБК можно сказать, что свои риторические вопросы.

Во-первых, а кто будет проверять, что майнят в какой-то конкретной квартире криптовалюту или нет? Мол как это практически можно у нас всё реализовать. Во-вторых, криптофермой для майнинга часто у россиян выступает один персональный компьютер и получается, что наши власти могут запретить ставить у себя дома обычный ПК? Но такое нереально. В-третьих, в настоящее время в России установлено ограничение на потребление электричества в квартирах и если, человек потребляет света намного больше, чем обычно, то тем самым он нарушает условия присоединения к электросетям. А что касается повышенной температуры в квартире при майнинге криптовалют, то ведь тепло в такой северной стране как у нас можно пускать на отопление плюс в России есть целые регионы, где отопление во многом зависит от электричества. Тепло просто можно пустить во благо населения.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59ad1531735ed
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