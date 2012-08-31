Глава Минкомсвязи сомневается в возможности легализации биткоина в РФ

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров выразил сомнение по поводу полной легализации биткоина в России в связи с тем, что валюта основана на иностранных алгоритмах шифрования.
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«В Российской Федерации вряд ли возможна полноценная юридическая легализация биткоина, исходя из этих технологических ограничений», —
цитирует агентство «Интерфакс» министра связи.
Никифоров отметил, что у России «есть свои алгоритмы», а «западные криптографические алгоритмы» не признаются «с точки зрения российской юрисдикции». Глава ведомства добавил, что на данный момент готовится список решений и правил обращения биткоина в стране.
Ранее портал iz.ru писал, что владельцам ферм по добыче криптовалюты могут предоставить льготы на электроэнергию. В Институте развития интернета считают, что для добытчиков криптовалюты в РФ необходимо создать максимально благоприятные условия.