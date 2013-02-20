Все жители Аляски ежегодно получают деньги от добытой нефти

Все граждане проживающие на Аляске каждый год получают дивиденды
от добытой нефти.
Специально основанный фонд штата Аляска под названием Alaska Permanent Fund ежегодно всем гражданам штата раздает дивиденды от дохода по добычи нефти.
Каждый год 25% от дохода по добычи нефти перенаправляется в фонд и затем половина от этой суммы распределяется в качестве дивидендов каждому гражданину штата Аляска. Всем гражданам выдается одинаковая сумма, которая зависит от прибыли по добычи нефти за последние 5 лет и количества пайщиков в текущем расчетном году.
Граждане Аляски, которые заявляют на получение дивидендов не должны ранее привлекаться к уголовной ответственности, а также им необходимо быть жителями штата не меньше 12 месяцев и при подаче заявки обязаны высказать свое намерение дальнейшее проживание на Аляске.
Полученные дивиденды облагаются налогом.
По материалам: https://pikabu.ru/story/vse_zhiteli_..._nefti_5311310