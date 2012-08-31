Число пользователей Coinbase достигло 10 млн

Количество пользователей услугами оператора цифровых валют Coinbase достигло 10 млн. Соответствующую статистику можно увидеть на сайте компании:
Как видно из данных на сайте, в настоящее время число пользовательских криптокошельков на Coinbase составляет 33 млн. В социальной сети Reddit сообщается о том, что всего за последние 22 дня на платформе зарегистрировалось 800 тысяч новых пользователей. Таким образом, клиентская база популярного сервиса увеличивается ежемесячно более чем на 1 млн человек.
Базирующаяся в Сан-Франциско криптовалютная платформа Coinbase была создана в июне 2012 года Брайаном Армстронгом и бывшим трейдером Goldman Sachs Фредом Эрсамом. Инвесторами Coinbase являются такие известные компании, как Andreessen Horowitz, Draper Associates и Venture Partners. Кроме того, в компанию инвестировали Нью-Йоркская фондовая биржа и такие крупные банковские структуры, как японская MUFG и испанская BBVA.
Ранее ForkLog сообщал что после того, как калифорнийская компания закрыла раунд финансирования Серии D на $100 млн инвестиционная оценка Coinbase превысила 1 миллиард долларов.