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Число пользователей Coinbase достигло 10 млн

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Старый Сегодня, 12:25
#1
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Число пользователей Coinbase достигло 10 млн
Количество пользователей услугами оператора цифровых валют Coinbase достигло 10 млн. Соответствующую статистику можно увидеть на сайте компании:


Как видно из данных на сайте, в настоящее время число пользовательских криптокошельков на Coinbase составляет 33 млн. В социальной сети Reddit сообщается о том, что всего за последние 22 дня на платформе зарегистрировалось 800 тысяч новых пользователей. Таким образом, клиентская база популярного сервиса увеличивается ежемесячно более чем на 1 млн человек.

Базирующаяся в Сан-Франциско криптовалютная платформа Coinbase была создана в июне 2012 года Брайаном Армстронгом и бывшим трейдером Goldman Sachs Фредом Эрсамом. Инвесторами Coinbase являются такие известные компании, как Andreessen Horowitz, Draper Associates и Venture Partners. Кроме того, в компанию инвестировали Нью-Йоркская фондовая биржа и такие крупные банковские структуры, как японская MUFG и испанская BBVA.

Ранее ForkLog сообщал что после того, как калифорнийская компания закрыла раунд финансирования Серии D на $100 млн инвестиционная оценка Coinbase превысила 1 миллиард долларов.

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Анна Чернобай на форуме  
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