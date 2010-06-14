Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,298 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Угадай прогноз на 11.09.2017 по паре USD/CAD ($100 от ForexMart)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для Forex трейдеров.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:53
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,516
Благодарностей: 16,826
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Угадай прогноз на 11.09.2017 по паре USD/CAD ($100 от ForexMart)
Угадайте курс валютной пары USD/CAD на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 11.09.2017 и получите денежный приз от компании ForexMart!


Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс валютной пары USD/CAD по цене Bid на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 11.09.2017 по ценам торгового терминала компании ForexMart

Предполагаемый курс валютной пары USD/CAD публикуем прямо в этой теме(*):

1. Предположения НЕ могут повторяться.
2. Один пользователь - один прогноз.
3. Указать в теме конкурса ваш ник на форуме и предполагаемый курс валютной пары USD/CAD на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 11.09.2017
4. Прогнозы принимаются по 08.09.2017 по МСК включительно.
5. Представитель компании ForexMart объявляет курс в теме конкурса.


Призовой фонд - 100$
получает тот, кто максимально близко угадает курс валютной пары USD/CAD на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 11.09.2017 по ценам торгового терминала компании ForexMart (если количество победителей 2 ( в случае если разница в пунктах +/-), то призовой фонд делится пополам)
!!!Участник, занявший призовое место, не может претендовать на приз в течение следующих 4 недель. В случае появления подобного прецедента, приз будет передан следующему Участнику.

Приз начисляется призёрам на реальный ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ счет в компании ForexMart. Приз не снимаемый. Максимальная сумма, доступная к снятию с призового счета, не может превышать суммы приза . Плечо для работы на призовом счете - 1:50.



Если у вас возникли вопросы по конкурсу, смело задавайте их в этой теме. На ваши вопросы ответит представитель компании ForexMart - MarinaForexMart.

Желаю всем удачных прогнозов.
__________________
На правах рекламы: ICE FX: отсутствие “кухонных” технологий, 100% A-book


Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg вне форума  
Ответить
Метки
$100, usd/cad, конкурс, угадай курс, форекс конкурс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Угадай прогноз на 22.05.2017 по паре GBP/USD ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 59 20.07.2017 04:14
Угадай прогноз на 29.05.2017 по паре NZD/USD ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 50 30.05.2017 11:39
Угадай прогноз на 15.05.2017 по паре USD/RUB ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 62 23.05.2017 19:09
Угадай прогноз на 08.05.2017 по паре USD/CHF ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 40 12.05.2017 13:02
Угадай прогноз на 13.03.2017 по паре USD/CAD ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 65 15.03.2017 17:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Нетрадиционные ставки от Samaran'а
От Samaran в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар Valdemark
ProInvest - proinvest.io
От Valdemark в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар seter
Новые требования МВФ для Украины: смена правительства и очередное повышение тарифов
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар spv7707
Go-To-Click.com - РефБэк 100% (20% от прибыли)
От spv7707 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар NightWolf
FairsInvest - www.fairsinvest.com
От NightWolf в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Андреслав
Чиновникам-пенсионерам заплатят за напутствия молодым
От Андреслав в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,298
Тем
487,385
Сообщений
12,117,427

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube