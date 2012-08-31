Майнерам криптовалюты предложат скидки на электроэнергию

Российские майнеры криптовалют могут получить скидку на электроэнергию, которая является самым дорогостоящим ресурсом в этом бизнесе. О подготовке соответствующего пилотного проекта "Известиям" рассказал директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин. Пока не сообщается о том, какой регион станет первым в проекте.
Больших затрат электроэнергии требуют, в частности, охлаждающие установки, необходимые для обслуживания ферм - компьютерных устройств, состоящих из набора видеокарт и используемые людьми, получающими криптовалюту в качестве компенсации за предоставление своих вычислительных мощностей для "построения" информационных "цепочек" в блокчейне.
Как сообщается, самая большая ферма криптовалюты в России суммарно потребляет 4,5 мВт/ч, или 3240 мВт/мес. Стоимость 1 кВт/ч в зависимости от региона составляет от 2 рублей до 5,3 рубля. Таким образом, самая большая ферма криптовалют требует затрат на энергию на уровне не менее 6,4 млн рублей в месяц, и то если иметь в виду самую дешевую электроэнергию. По данным на начало года, эта ферма приносила своим владельцам около 20 биткоинов в день (1 биткоин = 270 тысяч рублей), или 600 биткоинов в месяц.
Директор по проектной деятельности ИРИ уверен в том, что предоставить льготы будет возможно за счет специального порядка регулирования, который предусмотрен для особых экономических зон и территорий опережающего развития. Представители ИРИ уже ведут переговоры с "одним из крупных российских городов", чтобы майнеры могли строить там свои фермы, получив льготы на электроэнергию.
В конце прошлой недели курс биткоина впервые превысил $5 тысяч. Криптовалюта достигла максимального значения в $5013 2 сентября примерно в 6:15-6:29 мск. К 12:55 мск курс биткоина снизился на 5,41% и составил $4,68 тысячи.