Сервис доставки рубашек для предпринимателей Weekly Shirts получил $5 млн инвестиций

Южнокорейская компания Weekly Shirts сегодня сообщила о привлечении $5 млн посевного финансирования для сервиса по доставке рубашек.
Данный раунд был поддержан K Cube Ventures с участием D.Camp и The Yoonmin Foundation. Компания нацелена использовать привлеченный капитал для улучшения взаимодействия с клиентами и для новых партнерских отношений.
Мы планируем использовать привлеченные инвестиции для повышения эффективности и для удовлетворенности клиентов. Помимо этого, мы хотим сотрудничать с Myomee, - сообщил основатель компании Tae Хен Ким.
Мы оценили цели Weekly Shirts и желания их клиентов. Мы будем поддерживать усилия компании для оптимизации бизнес-структуры и генерации прибыли, - добавил Шин Ах Юнг, управляющий директор K Cube Ventures.
Запущенный в октябре 2016 года генеральным директором Tae Хен Ким, Weekly Shirts является сервисом доставки, который помогает предпринимателям иметь всегда свежий гардероб свежие, заменив рубашку в один клик за отдельную плату. В настоящее время сервис доступен на территории Сеула и Кенгидо и работает по подписке, стоимость которой составляет $49 в месяц.
Специально для MMGP.RU