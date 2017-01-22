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Us Open 2017

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Старый Сегодня, 11:24
#1
 
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Us Open 2017
А что буки совсем страх потеряли? "Фон" предлагает боевые +7 за 1,85
На счет 3:0 дают 1,60, значит фора по сетам минимум 2,20

Какие основания есть для таких котировок? Есть мнения, кроме того что "это Надаль"?
Julia186 на форуме  
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