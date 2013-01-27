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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 10:30
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,123
Благодарностей: 154
УГ: 10
КП: 0.049
bananarepublicluxe.ru - BANANA REPUBLIC

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 31.08.2017



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