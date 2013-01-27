bananarepublicluxe.ru - BANANA REPUBLIC

Об игре:
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 31.08.2017
Покупайте пальмы, собирайте прибыль и будьте уверены в завтрашнем дне!
Стоимость пальм от 10 до 1000 руб.
Чистый доход с пальм 10% от стоимости в месяц.
Пальмы нужно собирать каждые 12 часов.
После 60 сборов вы отрабатываете свои деньги с наваром 10%
Маркетинг
Пальма 1 уровня - (Цена: 10 руб.)
Пальма 2 уровня - (Цена: 50 руб.)
Пальма 3 уровня - (Цена: 100 руб.)
Пальма 4 уровня - (Цена: 300 руб.)
Пальма 5 уровня - (Цена: 500 руб.)
Пальма 6 уровня - (Цена: 1000 руб.)
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения вашим рефералом!
Платежные системы:
Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi
Мой вклад: