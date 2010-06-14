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Союз участников платёжного рынка (СУПР) - supr.com.ua

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Форум о других платежных системах, таких как Skrill, Payza, SolidTrustPay. Pecunix, OkPay, Payoneer, Epayments, Neteller, WesternUnion, Google Checkout и др.
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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
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Записей в блоге: 54
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Союз участников платёжного рынка (СУПР) - supr.com.ua
Ассоциация "УКРАИНСКИЙ СОЮЗ УЧАСТНИКОВ платежного рынка" (далее - Ассоциация "СУПР") было создано в 2004 году, в первую очередь, с целью содействия развитию ПРОСТОР (НСМЭП) (прежнее название Ассоциации - «Украинский Союз участников Национальной Системы Массовых Электронных Платежей") .

С 18 декабря 2013 было изменено название ассоциации, а также расширен перечень направлений ее деятельности и задач, основными из которых являются:
  • участие в процессах развития в Украине массовых безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств;
  • участие в решении вопросов функционирования и развития ПРОСТОР (НСМЭП) и других платежных систем;
  • участие в проведении мероприятий, направленных на популяризацию безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств в Украине;
  • содействие развитию сотрудничества ПРОСТОР (НСМЭП) с другими платежными системами;
  • содействие разработке и внедрению национальных проектов с использованием технологий ПРОСТОР (НСМЭП)
  • обеспечение информационной и методической поддержки членов Ассоциации "СУПР", членов / участников ПРОСТОР (НСМЭП) и других платежных систем;
  • обеспечение информационной поддержки членов Ассоциации "СУПР", членов / участников ПРОСТОР (НСМЭП) и других платежных систем по вопросам безопасности безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств;
  • содействие повышению квалификации членов Ассоциации "СУПР", членов / участников ПРОСТОР (НСМЭП) и других платежных систем;
  • обеспечение взаимодействия с государственными органами (Национальный банк Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, Антимонопольный комитет Украины, Министерство внутренних дел Украины, Государственная служба финансового мониторинга и т.д.) и представление в государственных органах интересов членов Ассоциации "СУПР" и их клиентов.

http://supr.com.ua/
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