Союз участников платёжного рынка (СУПР) - supr.com.ua
Ассоциация "УКРАИНСКИЙ СОЮЗ УЧАСТНИКОВ платежного рынка" (далее - Ассоциация "СУПР") было создано в 2004 году, в первую очередь, с целью содействия развитию ПРОСТОР (НСМЭП) (прежнее название Ассоциации - «Украинский Союз участников Национальной Системы Массовых Электронных Платежей") .
С 18 декабря 2013 было изменено название ассоциации, а также расширен перечень направлений ее деятельности и задач, основными из которых являются:
участие в процессах развития в Украине массовых безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств;
участие в решении вопросов функционирования и развития ПРОСТОР (НСМЭП) и других платежных систем;
участие в проведении мероприятий, направленных на популяризацию безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств в Украине;
содействие развитию сотрудничества ПРОСТОР (НСМЭП) с другими платежными системами;
содействие разработке и внедрению национальных проектов с использованием технологий ПРОСТОР (НСМЭП)
обеспечение информационной и методической поддержки членов Ассоциации "СУПР", членов / участников ПРОСТОР (НСМЭП) и других платежных систем;
обеспечение информационной поддержки членов Ассоциации "СУПР", членов / участников ПРОСТОР (НСМЭП) и других платежных систем по вопросам безопасности безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств;
содействие повышению квалификации членов Ассоциации "СУПР", членов / участников ПРОСТОР (НСМЭП) и других платежных систем;
обеспечение взаимодействия с государственными органами (Национальный банк Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, Антимонопольный комитет Украины, Министерство внутренних дел Украины, Государственная служба финансового мониторинга и т.д.) и представление в государственных органах интересов членов Ассоциации "СУПР" и их клиентов.