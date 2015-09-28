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[ICO] BitJob — децентрализованная платформа заработка для студентов

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Старый Сегодня, 09:14
#1
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[ICO] BitJob — децентрализованная платформа заработка для студентов


САЙТ — Whitepaper — Telegram — SLACK

BitJob – это новая независимой платформа для поиска работы студентам, разработанная с использованием блокчейн технологий. В архитектуре Bitjob планируется использовать гибридное приложение как централизованной архитектуры клиентского сервера, так и децентрализованной версии, которая будет использовать технологию blockchain.

Проблемы которые решает BitJob.

Получая высшее и среднее образование многие студенты сталкиваются с проблемой устройства на работу во время учебы и отсутствием опыта и необходимого стажа после обучения. В таких условиях возникает проблема трудоустройства: предприятия и организации готовы принимать на работу специалистов, имеющих опыт работы по специальности, но с большим трудом принимают молодых специалистов. Решение данной проблемы заключается в том, чтобы наладить контакт между студентами и организациями-работодателями.

Решение от BitJob.

BitJob - это инновационная платформа предлагая P2P для работодателей и работников, дает студентам возможность заработать деньги и получить соответствующий опыт, а компаниям получить в свой штат будущих высококлассных специалистов или просто найти исполнителей для определенной работы.
Студентам ищущим работу, надо будет пройти простую регистрацию. При регистрации они получат идентификационный номер, который помещается в хранилище. За этим номером будут храниться все данные. Система блокчейн будет гарантом безопасности личной информации студента. После регистрации будет присвоен уровень репутации. Он будет начальный, поэтому соответственно уровень заработка будет небольшой. Но по мере увеличения ранга репутации, доход будет расти. Также вам будет представлена возможность заполнить резюме, которое также будет улучшаться по мере роста ваших навыков. Это резюме поможет в дальнейшем после учебы устроиться на работу как полноценному сотруднику, а не как студенту без опыта работы.

На каждую работу или услугу на платформе будет проводиться процесс торгов для лиц, ищущих работу. Когда аукцион будет завершен, работник с лучшей ставкой будет нанят соискателем услуги. Прежде чем начнется выполнение работы будет заключен контракт в BitJob как Escrow. В платформе Bitjob будет внедрена система репутации. Каждый, кто использует платформы Bitjob, имеет право оценивать друг друга. Чем выше репутация человека в BitJob, тем выше будет их заработная плата. Напротив, работникам с низкой репутацией трудно будет найти работу в Bitjob.


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ STU Токенов.


Осталось немного времени до окончания ИСО и вы еще сможете вступить в этот революционный проект. И я надеюсь данная информация поможет сделать вам правильный выбор. http://www.bitjob.io/.

Автор: https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=934936
Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 09:21.
BERKUTcryp вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:11
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