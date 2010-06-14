Простор (ПРОСТІР) - prostir.gov.ua

Национальная платежная система - это система розничных платежей, в которой расчеты за товары и услуги, получение наличных и другие операции с национальной валютой осуществляются с помощью электронных платежных средств, а именно платежных карточек Простор (ПРОСТІР)
Платежная система Простор (ПРОСТІР) создана Национальным банком Украины. Полное название системы Простор (ПРОСТІР) - Национальная платежная система «Украинский платежный простор». К ребрендингу, проведенного в 2016 году, платежная система Простор (ПРОСТІР) называлась Национальная система массовых электронных платежей (сокращенно НСМЭП)
Наша миссия
Способствовать росту уровня розничных безналичных расчетов в Украине
Наши цели
- Стать конкурентным и действительно Национальной платежной системой в Украине
- Отвечать актуальным потребностям украинских граждан в получении качественного, современного и экономичного платежного инструмента
- Стать лидером во внедрении инновационных платежных решений
Банки участники
Заказать
карту Простор (ПРОСТІР).
http://prostir.gov.ua
А начиналось всё так
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Кто уже пользуется?