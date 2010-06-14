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Простор (ПРОСТІР) - prostir.gov.ua

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Форум о других платежных системах, таких как Skrill, Payza, SolidTrustPay. Pecunix, OkPay, Payoneer, Epayments, Neteller, WesternUnion, Google Checkout и др.
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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Записей в блоге: 54
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Простор (ПРОСТІР) - prostir.gov.ua

Национальная платежная система - это система розничных платежей, в которой расчеты за товары и услуги, получение наличных и другие операции с национальной валютой осуществляются с помощью электронных платежных средств, а именно платежных карточек Простор (ПРОСТІР)

Платежная система Простор (ПРОСТІР) создана Национальным банком Украины. Полное название системы Простор (ПРОСТІР) - Национальная платежная система «Украинский платежный простор». К ребрендингу, проведенного в 2016 году, платежная система Простор (ПРОСТІР) называлась Национальная система массовых электронных платежей (сокращенно НСМЭП)

Наша миссия
Способствовать росту уровня розничных безналичных расчетов в Украине

Наши цели
  • Стать конкурентным и действительно Национальной платежной системой в Украине
  • Отвечать актуальным потребностям украинских граждан в получении качественного, современного и экономичного платежного инструмента
  • Стать лидером во внедрении инновационных платежных решений

Банки участники

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http://prostir.gov.ua

А начиналось всё так.

Кто уже пользуется?
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Метки
prostir.gov.ua, национальная, нбу, платёжная система, простір, простор, украина
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