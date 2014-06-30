Уровни ABC, трехуровневый паттерн, паттерн краб.
Здравствуйте дорогие форумчане, хочу обсудить торговлю по паттернам, на мой взгляд, это одно из самых перспективных направлений в трейдинге. Я иногда торгую по паттернам Гартли, был такой трейдер на Уолл стрит, вот он и оставил нам эти паттерны, которые используют в торговле многие трейдеры. Отработка у них довольно неплохая, по моим наблюдениям. Главное, это верно определять их на графике, ну и конечно, не забывать о стоп лоссах. Паттернов этот парень оставил много, я не уверена, что первые два это тоже его, но использую их в торговле, потому опишу, а паттерн краб, точно паттерн Гартли.
Паттерн ABCD.
В чем суть этого паттерна, цена делает три волны в одном направлении, а потом разворачивается на коррекцию. Я думаю, что все знают, что такое волна, чтобы не описывать теорию Эллиота в рамках этой темы. Две волны AB и CD направлены в сторону основного тренда и одна, BC, коррекционная. По завершению паттерна начинается серьезная коррекция против движения, в ней мы и работаем. Рассмотрим, как этот паттерн выглядит на реальном графике.
Это пример на золоте, волны вверх, AB и CD, я обозначила зеленым цветом, а коррекционную волну вниз, ВС, желтым. Как видим, по завершению паттерна цена упала в серьезную коррекцию. Какие у нас условия для данного паттерна, две основных волны, в сторону тренда. Должны быть приблизительно одинаковы что по длине, что по времени. То есть в волне АВ цена растет на такое же расстояние и за такое же время, как и в волне CD. Если входить в рынок агрессивно, то это на вершине волны CD, как раз в точке D. Ну как вы понимаете, это вход против тренда и психологически довольно сложен. Более консервативный вход, это на пробое точки С, то есть ордером селл стоп под ее уровнем и стоп лоссом за точкой D. Но в данном случае соотношение стоп лосса к тейк профиту уже не такое интересное.
Трехуровневый паттерн.
Данный паттерн похож на предыдущий, только в данном случае у нас пять волн в сторону тренда и потом коррекция, в которой мы и работаем. Давайте посмотрим, как выглядит этот паттерн на графике.
Условия тоже похожие, волны в сторону основного движения должны быть приблизительно одинаковы по времени и по размеру, но их три. При этом коррекционных волны уже две, они так же по времени и по размеру равны между собой, приблизительно. Как видим по рисунку, по завершению паттерна цена уходит в серьезную коррекцию, чаще всего. Как и с предыдущим паттерном, агрессивный вход в рынок от точки пятой волны, консервативный, работать селл стопом ниже уровня последней волны роста. Кстати, уровни коррекции у данного паттерна чаще всего доходят до отметки 0,618 процента, ну по линиям фибоначчи. Чаще всего паттерн отрабатывает, хоть и встречается не так часто. Но о стоп лоссах забывать нельзя, мне встречались ситуации, когда данная фигура не отработала.
Паттерн Краб.
Этот паттерн нам оставил точно товарищ Гартли, я так думаю, он как-то особо трепетно относился к различным мелким животным, потому что все свои паттерны называл их именами. Завидую жене этого Гартли, судя по всему, у него была отличная фантазия, потому что, сколько не всматривалась в эти фигуры, никакого краба там найти не смогла. Ну каждый видит, что видит. Паттерн существует, он работает, а значит от него можно получить профит, а краб или может конь, нам неважно.
Ниже я привела пример графика.
Вот так этот паттерн выглядит на графике, как вижу это все я. Цена делает сначала рост (или падение, зависит от того, бычий у нас краб или медвежий), при бычьем крабе, потом падает в коррекции. При чем, как видим, у нас три волны коррекции, третья довольно затяжная по времени и падает ниже, чем началась первая волна роста. После чего мы входим в бай, в новую волну роста, напоминаю, я сейчас говорю о бычьем крабе. Обозначим точки данного животного, XABCD. Чтобы лучше понять, как находить его на графике, я скажу вам пропорции, ориентируемся все на те же уровни фибоначчи.
Коррекционная волна AB составляет 0,618 или 0,382 от начального импульса XA. Волна же BC составляет те же 0,618 или 0,382 от длины АВ. И длина CD составляет 1,618 длины начального импульса XA. Как видим, условия довольно сложные, но с помощью сетки фибоначчи их отследить вполне можно. Работаем мы от точки D.
Как вы понимаете, уровни я назвала приблизительные, понятно, что цена может несколько закидывать хвосты за ваши линии фибоначчи.
Ну вот такие паттерны, было бы интересно пообщаться с трейдерами, которые работают от них, ну или хотят их изучить.