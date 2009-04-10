Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,278 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Миллиардер Майкл Делл пожертвует $36 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:31
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,347
Благодарностей: 3,691
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 556
Подписок: 41
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Миллиардер Майкл Делл пожертвует $36 млн
По данным Торговой палаты США, 52 американские компании перевели пострадавшим жителям штата в общей сложности $113 млн.

Основатель и руководитель компании Dell Майкл Делл и его супруга Сьюзан объявили об учреждении фонда помощи пострадавшим в результате урагана "Харви", сообщает американский журнал Forbes.
Пара уже пополнила благотворительный фонд на $17 млн и пообещала вносить по $1 за каждые $2, пожертвованные кем-то ещё. Таким образом они рассчитывают довести объём фонда до $100 млн и пополнить его за счёт собственных средств до $36 млн.

— Это наш дом. И мы знаем, что в течение долгого времени мы будем вместе работать над тем, чтобы восстановить населённые пункты Техаса, — цитирует издание заявление супругов.
Отмечается, что все средства фонда пойдут на восстановление штата от последствий стихийного бедствия.

Примечательно, что это самая крупная сумма, выделенная в частном секторе на помощь пострадавшим. Ранее актёры Леонардо Ди Каприо и Сандра Буллок, а также певица Майли Сайрус перевели в благотворительные фонды Техаса по $1 млн. Ещё $500 тысяч пожертвовала знаменитая семья Кардашьян.

материал с life.ru
__________________
Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Основатель информационного агентства (Майкл Блумберг) FMFM Истории успеха знаменитостей 1 21.12.2016 16:46
Инакомыслящий инвестор (Майкл Стейнхардт) FMFM Истории успеха знаменитостей 0 10.02.2015 22:02
Трейдер-аналитик (Майкл Маркус) FMFM Истории успеха знаменитостей 0 19.01.2015 23:59
Видео: Майкл Джордан (секрет успеха) tiu-bik Психология успеха: обсуждение видео 0 22.04.2012 19:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар DenisG
В покер вместе с книжкой
От DenisG в разделе «Покер»
Аватар Меля
WildCoin.net - WildCoin
От Меля в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Globomen
Как китайцы скупают доллары и что с этим делать
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт gad:8586 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар OPLOTT
89-летняя бабуля из Красноярска путешествует по миру только на свою пенсию!
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bespo6ta
999nines.com - 999nines
От bespo6ta в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,278
Тем
487,361
Сообщений
12,116,469

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube