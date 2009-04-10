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Миллиардер Майкл Делл пожертвует $36 млн
По данным Торговой палаты США, 52 американские компании перевели пострадавшим жителям штата в общей сложности $113 млн.
Основатель и руководитель компании Dell Майкл Делл и его супруга Сьюзан объявили об учреждении фонда помощи пострадавшим в результате урагана "Харви", сообщает американский журнал Forbes.
Пара уже пополнила благотворительный фонд на $17 млн и пообещала вносить по $1 за каждые $2, пожертвованные кем-то ещё. Таким образом они рассчитывают довести объём фонда до $100 млн и пополнить его за счёт собственных средств до $36 млн.
— Это наш дом. И мы знаем, что в течение долгого времени мы будем вместе работать над тем, чтобы восстановить населённые пункты Техаса, — цитирует издание заявление супругов.
Отмечается, что все средства фонда пойдут на восстановление штата от последствий стихийного бедствия.
Примечательно, что это самая крупная сумма, выделенная в частном секторе на помощь пострадавшим. Ранее актёры Леонардо Ди Каприо и Сандра Буллок, а также певица Майли Сайрус перевели в благотворительные фонды Техаса по $1 млн. Ещё $500 тысяч пожертвовала знаменитая семья Кардашьян.
материал с life.ru