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Конкурс "КриптОлимп" - 43 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные криптовалютам.
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Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Счастье Конкурс "КриптОлимп" - 43 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)
Продолжаем конкурс!

"КриптОлимп"

43 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайший месяц.


О конкурсе
В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на бирже Bittrex.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Цитата:
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.
Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Цитата:
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Предыдущие конкурсы

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11 этап
10 этап
9 этап
8 этап
7 этап
6 этап
5 этап
4 этап
3 этап
2 этап
1 этап


Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайший месяц. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 10.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 14 сентября 2017 года.
Далее, 30 сентября 2017 года, 3 участника, которые дадут наиболее точный прогноз - станут победителями и каждый из них получит ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Ориентировочные курсы криптовалют к BTC состоянием на 04.09.2017г.


[code]
Код:
BTC\USD	4549,00000000	DMD	0,00136475	LGD 	0,00034528	SEQ	0,00003900
2GIVE	0,00000127	DGB	0,00000556	LSK	0,00152238	SHIFT	0,00035999
AMP	0,00004686	XDN	0,00000061	LTC	0,01704400	SC	0,00000187
ADX	0,00018971	DGD	0,02055556	LMC	0,00001010	SIB	0,00028496
AEON	0,00019171	DOGE	0,00000047	XLM	0,00000466	SNGLS	0,00003053
APX	0,00209220	DOPE	0,00000597	LUN	0,00239642	SLR	0,00004700
ANT	0,00055517	DYN	0,00060332	XMG	0,00005809	SPHR	0,00071000
ARDR	0,00003123	EDG	0,00016796	MAID	0,00014667	SPR	0,00053158
ARK	0,00056850	EMC2	0,00000996	MLN	0,01722416	START	0,00000964
ABY	0,00000176	XEL	0,00012980	MEME	0,00003569	SNT	0,00000884
REP	0,00535129	EFL 	0,00002981	MTL	0,00241749	XST 	0,00003818
AUR	0,00015500	EMC	0,00025470	MONA	0,00011689	SBD	0,00021875
BURST	0,00000285	ENRG	0,00003135	MCO	0,00269000	STORJ	0,00017224
BNT	0,00061532	ETH	0,07622100	XMR	0,02734224	STRAT	0,00140000
BAT	0,00005250	ETC	0,00415910	MUE	0,00003100	SWT	0,00038720
BTA	0,00012499	ERC	0,00012655	MUSIC	0,00000802	SYNX	0,00004001
BAY	0,00000477	EGC	0,00004394	XMY	0,00000066	SNRG	0,00036656
BITB	0,00000069	EXCL	0,00027238	MYST	0,00032726	SYS	0,00004797
BCY	0,00009400	EXP	0,00077993	NAV	0,00031090	TRIG	0,00023551
BSD	0,00009300	FCT	0,00598877	NXT	0,00002340	PAY	0,00077910
BTS 	0,00003155	FAIR	0,00013006	NEO 	0,00657040	TKN	0,00038396
BCC	0,13245676	FTC	0,00001409	NEOS	0,00090506	TKS	0,00048398
BTCD	0,02644444	1ST	0,00012361	XEM	0,00006736	TX	0,00009188
SWIFT	0,00035011	FLO	0,00002045	NXC	0,00005899	TRUST	0,00001349
BLK	0,00006151	FLDC	0,00000342	NXS	0,00070003	TRST	0,00007468
BLITZ	0,00039326	FUN	0,00000651	NBT	0,00021800	UBQ	0,00051158
BLOCK	0,00625940	GBG	0,00002233	NMR	0,00590002	UNB	0,00006103
BRK	0,00004137	GAM	0,00204921	OMNI	0,00716979	UNO	0,02000273
BRX	0,00014993	GAME	0,00046100	OK	0,00002282	XVC	0,00010424
GBYTE	0,07960000	GEO	0,00033605	OMG	0,00227621	XVG	0,00000126
BYC	0,00014700	GCR 	0,00001149	PKB	0,00009897	VRC 	0,00008711
CLAM	0,00171721	GNO	0,03728927	PART	0,00256067	VRM	0,00049495
CANN	0,00000638	GLD	0,00002604	PTOY	0,00008346	VTC	0,00018801
CPC	0,00011503	GNT	0,00008010	PPC	0,00040503	VIA	0,00039758
TIME	0,00557999	GOLOS	0,00003042	PTC	0,00000605	VOX	0,00001240
COVAL	0,00000139	GRC	0,00000881	PINK	0,00000935	WAVES	0,00112860
CVC	0,00009400	GRS	0,00003119	PIVX	0,00078290	XWC	0,00000244
CLOAK	0,00131401	NLG	0,00002768	POT	0,00002380	WINGS	0,00017098
CLUB	0,00008755	GUP	0,00005300	PDC	0,00002963	XAUR	0,00004192
CFI	0,00004666	THC	0,00000240	QTUM	0,00348824	XZC	0,00269449
XCP 	0,00287815	HMQ	0,00003138	QRL 	0,00015370	ZEC	0,05656961
CRB	0,00016850	IOC	0,00055501	QWARK	0,00004437	ZCL	0,00053107
CRW	0,00029290	AGRS	0,00008780	RADS	0,00172151	ZEN	0,00215000
CURE	0,00005221	INCNT	0,00004338	RDD	0,00000031	ADT	0,00001100
DCT	0,00024958	INFX	0,00012601	XRP	0,00004961	EBST	0,00003725
DRACO	0,00000313	IOP	0,00016300	RISE	0,00008300	RLC	0,00014789
DAR	0,00008408	ION	0,00035533	RBY	0,00013888	VTR 	0,00004850
DASH	0,07730000	KMD	0,00066299	STEEM	0,00029533		
DTB	0,00016997	KORE	0,00065898	SAFEX	0,00000248		
DCR	0,00800042	LBC	0,00008119	SLS	0,00369871

Валютные пары и курсы взяты с биржи Bittrex и будут на нее ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 30 сентября 2017 года.






Приз - ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньше вероятность получить приз.



Спонсор конкурса


Успехов Всем участникам!
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