Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,265 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Выигрывать лотерею регулярно - это реально

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:10
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 3,275
Благодарностей: 1,118
УГ: 23
Записей в FX-блоге: 1987
Подписок: 8
КП: 0.272
подарки
Выигрывать лотерею регулярно - это реально
Перед новым годом мы с Наташей устраивали вроде баттла лотерей. Но ближе к НГ проект практически изжил себя.

С тех пор я усовершенствовала алгоритм поиска лучшего момента покупки лотерейного билета. И выигрыши стали гораздо регулярней. Под себя я уже без проблем высчитываю эти выигрышные диапазоны. Теперь необходимо оттестировать алгоритм поиска для других людей.
Приглашаю к участию.
Если вы любите приобрести лотерейку. Обращайтесь. От вас потребуются некоторые личные данные. Дата рождения, место рождения, и текущее место положение. Желательней чтобы вы знали и час рождения. Поскольку таким людям реже придется покупать лотерейки.

Из последних тестов.



Единственный нюанс выигрыша - каждый выигрывает в той мере, в какой по его энергетическому потенциалу возможно. Тут уже кому как повезет. В разные сезоны, месяцы и годы у вас также суммы будут разниться.
Например, для некоторых людей желательней в октябре, в январе и особенно в следующем году для некоторых более благоприятно покупать лотереи. Больше шансов получить неожиданный материальный сюрприз.

Данные пишите в личку. Здесь выкладывать свои данные не надо.
__________________
Любителям лотерей!
sunmistik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько реально выиграть джек-пот в лотерею? Kamina Список проблемных/неактивных/закрытых программ 27 02.12.2016 20:23
Регулярно меняю свои LR на ваши WMZ AlexCh Архив: Обмен электронных валют 50 24.09.2010 12:20
Как всегда выигрывать belamor Игры 9 12.03.2009 00:02
Хочеш получать 8знаки регулярно? corrado ICQ номера 2 11.12.2008 20:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар PrushaS
Знающие люди, помогите! Как узнать ip по icq номеру?
От PrushaS в разделе «Курилка»
Аватар Prosvetlenniy
В 2017 году YouTube запустит платный сервис доступа к контенту телевизионных сетей!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Украинский банк открыл инновационное отделение
От Vasiliyfedorchuk31 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Архив Линии Пинакл , Марафон
От Hector7 в разделе «Барахолка»
Аватара нет
Webnames
От ffaann в разделе «Доменные имена»
Аватар SQMonitor
ForexInvestProfit - forexinvestprofit.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,265
Тем
487,350
Сообщений
12,116,004

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube