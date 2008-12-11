Выигрывать лотерею регулярно - это реально

Перед новым годом мы с Наташей устраивали вроде баттла лотерей. Но ближе к НГ проект практически изжил себя.
С тех пор я усовершенствовала алгоритм поиска лучшего момента покупки лотерейного билета. И выигрыши стали гораздо регулярней. Под себя я уже без проблем высчитываю эти выигрышные диапазоны. Теперь необходимо оттестировать алгоритм поиска для других людей.
Приглашаю к участию.
Если вы любите приобрести лотерейку. Обращайтесь. От вас потребуются некоторые личные данные. Дата рождения, место рождения, и текущее место положение. Желательней чтобы вы знали и час рождения. Поскольку таким людям реже придется покупать лотерейки.
Из последних тестов.
Единственный нюанс выигрыша - каждый выигрывает в той мере, в какой по его энергетическому потенциалу возможно. Тут уже кому как повезет. В разные сезоны, месяцы и годы у вас также суммы будут разниться.
Например, для некоторых людей желательней в октябре, в январе и особенно в следующем году для некоторых более благоприятно покупать лотереи. Больше шансов получить неожиданный материальный сюрприз.
Данные пишите в личку. Здесь выкладывать свои данные не надо.