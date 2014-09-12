Mechanism - mechanism.club

Я не админ и админа не знаю
старт: 03.09.2017
О проекте
Механизм-это вариант идеальной точности и совершенства в каждой детали.
Это выгодная инвестиционная программа, где вы можете получить первую прибыль после первого дня внесения депозита!
Маркетинг
105% после 1 дня (возврат депозита после 1 дня)
Сумма вклада 10$-100$
120% в течение 3 дней (40% дневной выплаты)
Сумма вклада 50$-500$
Партнёрская программа:
8% (можно выставить авторефбэк)
Проект принимает : Perfect Money, Payeer
Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Уникальный контент
- Создан на уникальном cкрипте.
- Мин. вклад 10$
- Сайт поддерживает язык: английский
Выплаты: автоматические
МОЙ ДЕПОЗИТ
50$
03.09.17 21:17TransferSent Payment: 50.00 USD to account U13047858 from U12093459. Batch: 187149224. Memo: Shopping Cart Payment. deposit MECHANISM.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно