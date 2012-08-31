Япония задействует блокчейн в возобновляемой энергетике

Токийская энергетическая компания Eneres при поддержке властей префектуры Фукусима тестирует возможности технологии распределенного реестра для ее применения в возобновляемой энергетике и, в частности, для построения “умных микросетей” на блокчейне. Об этом пишет Nikkei Asian Review.
Как сообщает издание, целью эксперимента является изучение возможности построения экономики совместного пользования в сфере энергетики. Согласно замыслу разработчиков, благодаря технологии блокчейн домохозяйства с установленными солнечными панелями и другими источниками возобновляемой энергии смогут делится излишками последней с другими участниками сети, получая при этом определенное вознаграждение.
В эксперименте будут участвовать 1000 домашних хозяйств из городов Фукусима, Аидзувакамацу и других населенных пунктов префектуры. Результаты тестирования нового решения будут представлены в январе следующего года.
Также в эксперименте будет участвовать разработчик программного обеспечения Aizu Laboratory. В частности, стартап предоставит решение, позволяющее записывать в блокчейн осуществленные в энергосети транзакции.
Ранее ForkLog сообщал, что схожими разработками занимается бруклинский стартап LO3. Так, в конце прошлого года проект получил патент Ведомства по патентам и товарным знакам США на использование блокчейна в системах повторного использования тепловой энергии.