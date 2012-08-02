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Какой язык нужно учить, чтобы зарабатывать сейчас больше

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Старый Вчера, 23:40
#1
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Какой язык нужно учить, чтобы зарабатывать сейчас больше


Конечно же все знают, что сотрудники практически любой компании хорошо владеющие иностранными языками и ценятся начальством больше, да и заработать могут поболее своих коллег - это не секрет. В связи с этим холдинг РБК недавно заказал популярному рекрутинг-ресурсу HeadHunter.ru провести исследование о том как знание иностранных языков повышает зарплатные ожидания у соискателей и ниже для читателей будут даны наиболее важная информация по этой теме.

В представленном от hh.ru вошло тринадцать языков и исследование проводилось на основании почти 71 000 резюме. И согласно ему, самые высокие ожидания зарплат имеются у соискателей на управляющие должности в компаниях, владеющих одновременно английским, китайским и турецким: - в среднем такие "полиглоты" они хотят получать 177 000 руб. в месяц. А те кто хочет быть "высоким боссом", но владеет только английским рассчитывают в среднем на 120 000 руб. в месяц. Лица владеющие английским и французским (или португальским) в среднем ждут от своего работодателя 150 000 руб.

В целом понятно почему так - у России усилилось взаимодействие с Китаем и Турцией, а спецов со знанием языка этих стран не хватает, ну вот они и выставляют пока свои требования по желаемой ими заработной плате. Кстати, в беседе с РБК сотрудник одной крупной турецкой логической компании утверждал, что 177 000 руб., что это даже мало, мол мы в состоянии платить и больше.

Так в каких областях можно сейчас лучше всего монетизировать своё знание одного или нескольких иностранных языков? Это, безусловно, IT-специалисты, финансовые работники, специалисты по ВЭД, управленцы в крупных фирмах, юристы, продажники, личные помощники и секретари, а также офис-менеджеры.

В России некоторые компании платят дополнительно своим сотрудникам за знание и применение языка, ну к примеру, такое практикуется в "Татнефти" и там добавляют к зарплате 10% за владение английским. И конечно, иностранные компании в первую очередь ищут себе в штат специалистов со знанием языка, ну или российские компании ищут таких же, чтобы направить их скажем в зарубежную командировку или на работу в своё зарубежное представительство.

А сколько сейчас стоит учить языки самостоятельно? Ну здесь специалисты все же советуют всё же опираться на репетиторов - это наилучший вариант. Итак, в Москве 45 минутное занятие с опытным преподавателем английского сейчас обходится в 2000 руб. и это в среднем. Кто-то берет за занятие намного больше, а кто-то меньше. Например, профессор московского университета может запросить с вас и 5000 руб. и это считается "своей ценой". Также можно заниматься и на языковых курсах - там средние цены немного меньше, если вы хотите заниматься индивидуально, а если денег хватает только на занятия с группой, то стоимость 45-минутного занятия может начинаться даже с 250 руб.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59ac5a3574473
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:06
#2
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Имя: Александр
Пол: Мужской
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Инвестирую в: Другое
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Re: Какой язык нужно учить, чтобы зарабатывать сейчас больше
Судя по рейтингу, английский воспринимается уже как должное. Хотя странно, что китайский и испанский не в почете, ведь это языки с большим количеством носителей...
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