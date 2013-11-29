Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,248 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

exmo-trade - exmo-trade.info

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:35
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 945
Благодарностей: 76
УГ: 0
КП: 0.005
exmo-trade - exmo-trade.info
тема создана для ознакомления.
Ни к чему не призываю.
Не являюсь администратором проекта.




Старт 03.09.2017

Проект exmo-trade

Цитата:
В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени, знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию. Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах.

Для возможности стабильного заработка на торговле криптовалютами нужно: следить за трендом, рассчитывать риски, проводить мониторинг рынка и создавать подробные аналитические прогнозы. Особое внимание нужно уделить повышению или понижению спроса на основные пары криптовалют, так же как и недавно появившееся. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды, и многих других факторов невозможно добиться успеха.

Инвестиционные планы:

Starter

8% в день
Минимум: BTC 0,001
Максимум: BTC 1
Дни: безсрочно
Выплаты: Инстант
Реф: 5% - 1%


Trader

10% в день
Минимум: BTC 1,001
Максимум: BTC 4
Дни: безсрочно
Выплаты: Инстант
Реф: 6% - 1%


Pro-trader

12% в день
Минимум: BTC 4,001
Максимум: BTC 8
Дни: безсрочно
Выплаты: Инстант
Реф: 7% - 1%


Investor

14% в день
Минимум: BTC 8,001
Максимум: BTC 50
Дни: безсрочно
Выплаты: Инстант
Реф: 8% - 2%


Рефсистема для каждого плана своя.


Выплаты инстант.


Платежные системы:
Perfectmone, AdvCash, Payeer, Bitcoin


Наш вклад:

Дата операции: 03 Сен 2017 18:55
ID операции: 396109252
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 $
Аккаунт: P72685349


Регистрация тут:
woolf1982 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Россия и Китай заключили соглашение по технологии биткоин
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Rost77
Мошенничество во Вьетнаме, или Чего стоит остерегаться
От Rost77 в разделе «Путешествия»
Аватар nlobp
ЗАО Межрегиональный финансовый союз - ifc-mfs.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар ttxz
KFC откроет в России 100 новых ресторанов в 2016 году
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mega-Hyip
fastmoneygrow - fastmoneygrow.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Бир Манат
Profitsleader - profitsleader.net
От Бир Манат в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,248
Тем
487,323
Сообщений
12,115,238

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube