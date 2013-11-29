exmo-trade - exmo-trade.info

тема создана для ознакомления.
Ни к чему не призываю.
Не являюсь администратором проекта.
Старт 03.09.2017
Проект exmo-trade
Цитата:
В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени, знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию. Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах.
Для возможности стабильного заработка на торговле криптовалютами нужно: следить за трендом, рассчитывать риски, проводить мониторинг рынка и создавать подробные аналитические прогнозы. Особое внимание нужно уделить повышению или понижению спроса на основные пары криптовалют, так же как и недавно появившееся. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды, и многих других факторов невозможно добиться успеха.
Инвестиционные планы:
Starter
8% в день
Минимум: BTC 0,001
Максимум: BTC 1
Дни: безсрочно
Выплаты: Инстант
Реф: 5% - 1%
Trader
10% в день
Минимум: BTC 1,001
Максимум: BTC 4
Дни: безсрочно
Выплаты: Инстант
Реф: 6% - 1%
Pro-trader
12% в день
Минимум: BTC 4,001
Максимум: BTC 8
Дни: безсрочно
Выплаты: Инстант
Реф: 7% - 1%
Investor
14% в день
Минимум: BTC 8,001
Максимум: BTC 50
Дни: безсрочно
Выплаты: Инстант
Реф: 8% - 2%