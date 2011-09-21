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В Италии начали строго штрафовать туристов за кражу пляжного песка

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Старый Сегодня, 20:55
#1
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В Италии начали строго штрафовать туристов за кражу пляжного песка


Итальянские СМИ сообщили, что власти итальянского острова Сардиния утвердили административные правила согласно которых, если ты забрал даже горсть песка с местного пляжа, то за это можно поплатиться штрафом от 500 до 3000 Евро.

Кстати, уже оказывается и поймали первых четверых нарушителей этих правил. По всей видимости это были туристы или из США, или из какой-то богатой страны Евросоюза (к сожалению, СМИ не уточняют откуда именно) поскольку за несколько пригоршней сардинского пляжного песка найденного в их багаже, им реально пришлось выложить из своих карманов по 1000 Евро штрафа, причём каждому. Полиция составила протокол об этом инциденте в местном международном аэропорту Кальяри Эльмас.

Между тем изъятый и "оплаченный штрафами" песок был сначала отправлен на лабораторный контроль, после которого он снова попал на один из великолепных местных пляжей, т.е. практически туда откуда его и взяли.

Администрация этого итальянского острова Сардиния поясняет, что ввела она такие строгие меры из-за массового разграбления песка приезжими - местными жители стали слишком часто жаловаться на это, они же видят как происходят такие "кражи". Поэтому для начала власти официально объявили пляжный песок природным наследием острова Сардиния, ну а затем уже ввели строгие карательные меры, конечно с упором на самое уязвимое место каждого - кошелёк. Оправдывают они свои такие действия еще и тем, что мол они сумели подсчитать, что только за прошлый год, таким вот макаром туристы и приезжие "уперли" с острова почти 5 тонн "наследия", т.е песка. Буквально растырили его по своим карманам. И мол терпенье тогда и у них окончательно и лопнуло и они взялись за дело.

А ещё они показывают пальцем на соседний небольшой тоже итальянский остров Буделли. Оказывается там 23 года назад, туристы тоже растащили весь песок с пляжей. И к тому же там он был ещё и розового цвета и поэтому мол тащили его эти "варвары" с удвоенной энергией. После этого самый крупный пляж острова Буделли пришлось закрыть.

Однако в связи с этим итальянские СМИ напоминают, что вообще-то есть серьезные научные исследования, которые говорят о том, что в уничтожении пляжей зачастую участвуют море и ветер, а не карманы туристов с песком в них. Но местная Фемида не желает слушать эти выводы - видимо бешеные штрафы за песок им гораздо важнее.

Специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:59.
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ttxz (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:01
#2
Мастер
 
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Re: В Италии начали строго штрафовать туристов за кражу пляжного песка
Прикол, а морскую воду еще не уносят?
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