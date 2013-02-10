Китайский капитал интегрируется в российский нефтедобывающий сектор

Российская государственная нефтедобывающая корпорация "Роснефть" подписала долгосрочный договор о сотрудничестве с китайской энергетической корпорацией "Хуасинь", в рамках которого был подписан контракт о поставке сырой нефти из России, в Китай.
Российскую сторону во время переговоров представлял Игорь Сечин, возглавляющий государственную нефтедобывающую корпорацию "Роснефть", а китайскую сторону представлял Чэнь Цюту, который возглавляет совет директоров энергетической корпорации "Хуасинь". Договорившиеся стороны решили подписать все документы о сотрудничестве в рамках проводимого IX форума BRICS.
Из источников стало известно, что в долгосрочном договоре указывается о совместных инвестиционных программах по разработке нефтяных месторождений в Западной и Восточной Сибири. Аналитики отмечают, что таким образом китайский государственный капитал готов показать свою готовность интегрироваться в государственный нефтедобывающий сектор России.
Отдельной строкой в долгосрочном договоре прописаны и другие совместные инвестиционные проекты. В частности, китайская и российская корпорации готовы совместно заниматься нефтехимией, нефтепереработкой, а так же совместной реализацией, как сырой нефти, так и нефтепродуктов.
В рамках долгосрочного договора был подписан контракт о поставке сырой нефти из России на нефтеперерабатывающие заводы, которые принадлежат китайской энергетической корпорации "Хуасинь". Как отмечается на официальном сайте китайской компании, новые поставки нефти из России послужат увеличению прямых поставок углеводородов на стратегический рынок Китайской Народной Республики.
Китайская государственная энергетическая корпорация "Хуасинь" работает в сфере инвестиций в нефтегазовые проекты в сфере добычи, нефтепереработки и нефтехимии. Так же китайская корпорация занимается реализацией нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке Китая.
Китайская энергетическая корпорация владеет крупным банковскими, фондовыми и другими финансовыми инструментами, что позволяет ей занимать лидирующие позиции на мировом рынке инвестиций по таким направлениям, как новые источники электрогенерации, биофармацевтика, авиация, туризм, и крупные инфраструктурные проекты.
Специально для mmgp.ru