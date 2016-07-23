Я не Админ не владелец проекта!!!
lexor.life
Старт проекта: Aug 31, 2017
Язык:EN
Новый Партизан
Легенда(Перевод от Google)
Цитата:
Lexor Corporation Limited - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Select a plan:
5.15% Hourly for 20 Hours (INSTANT WITHDRAWAL)
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
5.15% Hourly $20.00 - $200.00 5.15
Домен: NameCheap, Inc., 2017-08-30 - 2018-08-30
Хостинг: Hetzner Online GmbH
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-08-31 - 2018-08-31
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть
Минималка -20$
Выплаты-Инстант
Реф. программа -3%
Принимает - PerfectMoney
Мой вклад:
The amount of 20 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U11++++->U15604196. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Lexor Corporation Limited User nied.. Date: 17:03 03.09.17. Batch: 187132823.
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