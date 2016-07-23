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lexor.life

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 20:04
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.07.2016
Сообщений: 1,658
Благодарностей: 136
УГ: 9
КП: 0.002
lexor.life
Я не Админ не владелец проекта!!!

lexor.life

Старт проекта: Aug 31, 2017

Язык:EN

Новый Партизан

Легенда(Перевод от Google)

Цитата:

Lexor Corporation Limited - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.


Select a plan:

5.15% Hourly for 20 Hours (INSTANT WITHDRAWAL)
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
5.15% Hourly $20.00 - $200.00 5.15



Домен: NameCheap, Inc., 2017-08-30 - 2018-08-30
Хостинг: Hetzner Online GmbH
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-08-31 - 2018-08-31
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть

Минималка -20$

Выплаты-Инстант

Реф. программа -3%

Принимает - PerfectMoney

Мой вклад:
The amount of 20 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U11++++->U15604196. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Lexor Corporation Limited User nied.. Date: 17:03 03.09.17. Batch: 187132823.


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Данная ТЕМА открыта для ознакомления!!!Я не несу ответственности за ваши действия!!!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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