Как в мире ICO уберечься от "круговой схемы"? блокчейн платформа наполняется стартапами, владельцы которых прокручивают всякие махинации с вложениями пользователей. С целью прикрытия ICO блокчейн проектов проводится при поддержке популярных личностей.





К пирамидам это уже не относится. Это новый вид мошенничества - «круговая схема», цель которого сводится к привлечению группы неопытных пользователей путем заманивания мнениями лидеров криптовалютного мира. Удивительно то, что многие из нас даже и не подозревают о том, что авторитетный специалист, консультирующий относительно вложения инвестиций в блокчейн проекты, на самом деле тоже не чист на руку. Мир ICO толком не отрегулирован, так что блокчейн платформа – настоящий рай для плутов и обманщиков.



Как мошенники организовывают неизбежный дамп?



В самый разгар проведения ICO блокчейн проектов непосредственно сами создатели стартапов или их доверенные лица достигают определенного уровня популярности в кругах инвесторов путем организации маркетингового шума. На активный пиар очередного мероприятия активно реагируют новые клиенты блокчейн системы, не подозревающие о том, что в ближайшем будущем будет 100% организован дамп. С завидной активностью с ICO блокчейн проектов подчистую выводятся все инвесторские деньги.



Кому обманщики готовы платить большие деньги за рекламу?



С тех пор, как мир ICO стал более масштабным, мошенники щепетильно отслеживают в сети ТОПовые блоги инвесторов, трейдеров, а также форумы, посвященные инвестированию и заработку в сети. Связавшись с владельцами или администрацией ресурсов, плуты начинают предлагать завышенную оплату за размещение рекламы сомнительных блокчейн проектов. Причём к тому же самому русскоязычному блоггеру могут присылать предложения со всех уголков земного шара.



Как всё выглядит на практике?



Общается инвестор на форуме, в чате скайпа, в группах соц.сетей или комментарии на сайтах пишет, да всё подыскивает себе подходящие ICO блокчейн проектов. И тут знакомый пользователь предлагает ему обратить внимание на новый инвестиционный стартап. Инвестор изучает информацию на сайте проекта, знакомится с постами пользователей форумов, где размещена информация о действующем ICO. Даже в YouTube прослушал видео об этом стартапе. Никто плохо о нём ничего не говорит. Тревога в душе не зарождается. Значит, своевременно узнал информацию инвестор, можно деньги для приобретения токенов выделять.



После приобретения акций ICO, их стоимость незначительный период времени еще увеличивалась и стала идти на снижение. Инвестор начинает интересоваться мнением пользователей, приобрётших ранее эти акции. Последние утверждают, что уже успешно продали свои доли, получив прибыль. Повода для паники нет. Просто следует подождать очередного роста стоимости токенов.



А, инвестор, томясь в ожидании, начинает паниковать. Ему уже мерещится скам проекта. Больше выдержать он уже не в силах, и выставляет на продажу свои акции по действующей цене, не получая при этом прибыли и даже теряя часть своих вложений.



В завершение



Понятное дело, что за обычное размещение рекламы сомнительного проекта можно получить двойную оплату, нежели за обычную рекламу. Кто же откажется от лёгкого заработка, который сам в руки идёт? Понятное дело, исключительно единицы, которым важна чистая репутация и совесть. Ну а как быть нам, современным инвесторам? Как можно защититься от изобилия "круговых схем" мира ICO и реально прибыль получить без потери своих вложений? Поделитесь с нами своими рекомендациями и размышлениями.







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Неприятно это осознавать, но факт на лицо: ежеминутнонаполняется стартапами, владельцы которых прокручивают всякие махинации с вложениями пользователей. С целью прикрытияпроводится при поддержке популярных личностей.К пирамидам это уже не относится. Это новый вид мошенничества - «круговая схема», цель которого сводится к привлечению группы неопытных пользователей путем заманивания мнениями лидеров криптовалютного мира. Удивительно то, что многие из нас даже и не подозревают о том, что авторитетный специалист, консультирующий относительно вложения, на самом деле тоже не чист на руку. Мир ICO толком не отрегулирован, так что– настоящий рай для плутов и обманщиков.В самый разгар проведениянепосредственно сами создатели стартапов или их доверенные лица достигают определенного уровня популярности в кругах инвесторов путем организации маркетингового шума. На активный пиар очередного мероприятия активно реагируют новые клиенты блокчейн системы, не подозревающие о том, что в ближайшем будущем будет 100% организован дамп. С завидной активностью сподчистую выводятся все инвесторские деньги.С тех пор, как мир ICO стал более масштабным, мошенники щепетильно отслеживают в сети ТОПовые блоги инвесторов, трейдеров, а также форумы, посвященные инвестированию и заработку в сети. Связавшись с владельцами или администрацией ресурсов, плуты начинают предлагать завышенную оплату за размещение рекламы сомнительных. Причём к тому же самому русскоязычному блоггеру могут присылать предложения со всех уголков земного шара.Общается инвестор на форуме, в чате скайпа, в группах соц.сетей или комментарии на сайтах пишет, да всё подыскивает себе подходящие. И тут знакомый пользователь предлагает ему обратить внимание на новый инвестиционный стартап. Инвестор изучает информацию на сайте проекта, знакомится с постами пользователей форумов, где размещена информация о действующем ICO. Даже в YouTube прослушал видео об этом стартапе. Никто плохо о нём ничего не говорит. Тревога в душе не зарождается. Значит, своевременно узнал информацию инвестор, можно деньги для приобретения токенов выделять.После приобретения акций ICO, их стоимость незначительный период времени еще увеличивалась и стала идти на снижение. Инвестор начинает интересоваться мнением пользователей, приобрётших ранее эти акции. Последние утверждают, что уже успешно продали свои доли, получив прибыль. Повода для паники нет. Просто следует подождать очередного роста стоимости токенов.А, инвестор, томясь в ожидании, начинает паниковать. Ему уже мерещится скам проекта. Больше выдержать он уже не в силах, и выставляет на продажу свои акции по действующей цене, не получая при этом прибыли и даже теряя часть своих вложений.Понятное дело, что за обычное размещение рекламы сомнительного проекта можно получить двойную оплату, нежели за обычную рекламу. Кто же откажется от лёгкого заработка, который сам в руки идёт? Понятное дело, исключительно единицы, которым важна чистая репутация и совесть. Ну а как быть нам, современным инвесторам? Как можно защититься от изобилия "круговых схем" мира ICO и реально прибыль получить без потери своих вложений? Поделитесь с нами своими рекомендациями и размышлениями.------------------------

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