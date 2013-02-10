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Китай отвязывает национальную экономику от долларовой системы

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#1
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Китай отвязывает национальную экономику от долларовой системы


Китайская Народная Республика приближается к тому моменту, когда будет принято окончательное решение о полной отвязке национальной экономики от американского доллара. И первым шагом послужит запуск фьючерсных контрактов, номинированных в юанях, которые в свою очередь получат возможность обмениваться на золото. Так будет впервые создан механизм азиатских нефтяных критериев. А у Пекина появится возможность играть на энергетических рынках в обход экономической власти США.



Фьючерсы на нефть, номинированные в китайской национальной валюте станут впервые доступны всем иностранным инвесторам, торговым домам и нефтедобывающим компаниям. Благодаря запущенному механизму, страны, которые попали под санкции США, смогут как продавать, так и покупать нефть, обходя всякие запреты. И чтобы сделать новые контракты привлекательными для инвесторов, было принято решение сделать юань конвертируемым в золото, на Шанхайской и Гонконгской биржах.

В июле текущего года Шанхайская Фьючерсная Биржа, а так же её дочернее подразделение Шанхайская Международная Энергетическая Биржа четырежды провели испытания новых контрактов. И все четыре испытания были признаны успешными. И благодаря этому принято окончательное решение доработать включения в торги фьючерсов на нефть в юанях, чтобы запустить программу отвязки национальной экономики от влияния доллара.

Луки Громен, занимающий пост руководителя в американской компании FFTT, заявил журналистам издания Nikkei Asian Review о том, что после такого сильного хода китайских экономистов, правила на мировом энергетическом рынке начнут кардинально меняться.

Но крупные иностранные инвесторы обеспокоены тем, что нефтяные фьючерсы будут продаваться за юани. Но многие аналитики уверены в том, что если Китай решит обменивать юань на золото, то многие продавцы и покупатели на энергетическом рынке выйдут из фьючерсов за доллары.

И под конец этой новости стоит напомнить форумчанам о том, что в начале текущего года представители Китая, России и Индии вели переговоры о дедолларизации национальных экономик. Было получено согласие Китая и Ирана полностью отказаться от американской валюты во взаимной торговле.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
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