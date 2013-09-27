RoiCool - roicool.com

Я не админ и не владелец проекта
Дата открытия финансовой компании 03 сентябрь 2017 года.
О компании:
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Цитата:
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Наша компания является одной из ведущих компаний в области Forex, учитывая процент прибыльных сделок и количество эффективных трейдеров. Наша компания работает на мировом рынке с 2008 года. Grand Forex Limited предлагает инвесторам наиболее распространенный и доступный способ начать зарабатывать деньги на мировом рынке. Рынок Форекс разработан для тех, кто ищет стабильную и надежную программы в Интернете для инвестиций.
Наш сервис обеспечивает высокую прибыльность инвестиций, а также полную конфиденциальность учетной записи, онлайн-безопасность на верхнем уровне, эффективное управление учетными записями и 24/7 полностью выделенную группу поддержки. Финансовый портфель нашей компании подкрепляется активным пулом реализованной прибыли от различных высокодоходных активов, которые мы держим по всему миру.
Инвестиционные планы:
5% в час в течение 35 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 5,00 - $ 400,00 3.12
План 2 $ 401,00 - $ 1000,00 3,40
План 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 3,60
План 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,00
План 5 $ 5001,00 и более 5,00
Рассчитайте свою прибыль >>
200% после 1 дня (Мгновенное снятие)
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 400,00 107,00
План 2 $ 401,00 - $ 1000,00 115,00
План 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 120,00
План 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 130,00
План 5 $ 5001,00 и более 200,00
Рассчитайте свою прибыль >>
800% через 3 дня (Мгновенное снятие)
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 400,00 долларов США - 1000 долларов США 200,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 400,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 600.00
План 4 $ 5001,00 и более 800,00
Рассчитайте свою прибыль >>
VIP 1000% через 7 дней (мгновенное снятие)
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 250,00 - $ 1000,00 500,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 700,00
План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 1000,00
Рассчитайте свою прибыль >>
5% v chas v techeniye 35 chasov
Planiruyemaya summa ($) Chasovaya pribyl' (%)
Plan 1 $ 5,00 - $ 400,00 3.12
Plan 2 $ 401,00 - $ 1000,00 3,40
Plan 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 3,60
Plan 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,00
Plan 5 $ 5001,00 i boleye 5,00
Rasschitayte svoyu pribyl' >>
Платежные системы:
Perfect Money,USD
Advcash
PAYEER,USD
Bitcoin
Litecoin
Выплаты инстант.
Посмотрите сайт здесь: https://roicool.com/
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
При обращении инвестора на наш сайт, вы будете получать до 10% комиссии от инвестиционного фонда вашего реферала на свой счет. Комиссионные выплачиваются непосредственно на ваш счет, как только ваш реферал сделать депозит.
Мой вклад:
Внутренняя транзакция SCI
ID транзакции: 8b23d613-85da-41ae-bd3c-d23fac73c79e
Для того, чтобы: saoshihui@hotmail.com
списанию: -20,00 USD
Стоимость: Без комиссии
Отправлено: 20.00 USD