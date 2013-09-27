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RoiCool - roicool.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:23
#1
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 567
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.003
RoiCool - roicool.com
Я не админ и не владелец проекта

Дата открытия финансовой компании 03 сентябрь 2017 года.

О компании:

Перевод с Google:

Цитата:
Наша компания является одной из ведущих компаний в области Forex, учитывая процент прибыльных сделок и количество эффективных трейдеров. Наша компания работает на мировом рынке с 2008 года. Grand Forex Limited предлагает инвесторам наиболее распространенный и доступный способ начать зарабатывать деньги на мировом рынке. Рынок Форекс разработан для тех, кто ищет стабильную и надежную программы в Интернете для инвестиций.

Наш сервис обеспечивает высокую прибыльность инвестиций, а также полную конфиденциальность учетной записи, онлайн-безопасность на верхнем уровне, эффективное управление учетными записями и 24/7 полностью выделенную группу поддержки. Финансовый портфель нашей компании подкрепляется активным пулом реализованной прибыли от различных высокодоходных активов, которые мы держим по всему миру.

Инвестиционные планы:


5% в час в течение 35 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 5,00 - $ 400,00 3.12
План 2 $ 401,00 - $ 1000,00 3,40
План 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 3,60
План 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,00
План 5 $ 5001,00 и более 5,00
Рассчитайте свою прибыль >>


200% после 1 дня (Мгновенное снятие)
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 400,00 107,00
План 2 $ 401,00 - $ 1000,00 115,00
План 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 120,00
План 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 130,00
План 5 $ 5001,00 и более 200,00
Рассчитайте свою прибыль >>


800% через 3 дня (Мгновенное снятие)
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 400,00 долларов США - 1000 долларов США 200,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 400,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 600.00
План 4 $ 5001,00 и более 800,00
Рассчитайте свою прибыль >>


VIP 1000% через 7 дней (мгновенное снятие)
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 250,00 - $ 1000,00 500,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 700,00
План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 1000,00
Рассчитайте свою прибыль >>

5% v chas v techeniye 35 chasov
Planiruyemaya summa ($) Chasovaya pribyl' (%)
Plan 1 $ 5,00 - $ 400,00 3.12
Plan 2 $ 401,00 - $ 1000,00 3,40
Plan 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 3,60
Plan 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,00
Plan 5 $ 5001,00 i boleye 5,00
Rasschitayte svoyu pribyl' >>


Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advcash
PAYEER,USD
Bitcoin
Litecoin

Выплаты инстант.

Посмотрите сайт здесь: https://roicool.com/


ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

При обращении инвестора на наш сайт, вы будете получать до 10% комиссии от инвестиционного фонда вашего реферала на свой счет. Комиссионные выплачиваются непосредственно на ваш счет, как только ваш реферал сделать депозит.


Мой вклад:



Внутренняя транзакция SCI
ID транзакции: 8b23d613-85da-41ae-bd3c-d23fac73c79e
Для того, чтобы: saoshihui@hotmail.com
списанию: -20,00 USD
Стоимость: Без комиссии
Отправлено: 20.00 USD
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Последний раз редактировалось dani0601; Сегодня в 19:27.
dani0601 на форуме  
Старый Сегодня, 19:37
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 3,510
Благодарностей: 1,656
УГ: 60
КП: 0.083
Re: RoiCool - roicool.com
У меня не пускает на сайт антивирусник eset.Пишет,что опасный сайт. но я добавил в исключения и посмотрел.
Anglijsk вне форума  
Старый Сегодня, 19:59
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 5,712
Благодарностей: 762
УГ: 5
КП: 0.106
подарки
Цитата:
Сообщение от Anglijsk Посмотреть сообщение
У меня не пускает на сайт антивирусник eset.Пишет,что опасный сайт.
то же самое,только антивир другой
rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 20:10
#4
Мастер
 
Имя: Marina
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,296
Благодарностей: 671
УГ: 75
КП: 0.013
Re: RoiCool - roicool.com
А у меня нормально открывается.
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Я играю здесь и здесь
Marina Kurbatova на форуме  
Старый Сегодня, 20:11
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 223
Благодарностей: 244
УГ: 0
КП: 0.000
Re: RoiCool - roicool.com
Через телефон тоже норм


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Ter1l на форуме  
Старый Сегодня, 20:20
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 885
Благодарностей: 69
УГ: 19
КП: 0.004
Re: RoiCool - roicool.com
может кто-нибудь про сам хайп уже напишет, а не как он открывается?
reallyOo на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:33
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