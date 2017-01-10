Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,232 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сколько реально удается заработать, участвуя в баунти?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:32
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 768
Благодарностей: 233
УГ: 3
КП: 0.382
подарки
Сколько реально удается заработать, участвуя в баунти?
Сейчас толпы пользователей отслеживают баунти и стараются принять в них участие ради того, чтобы получить за свою работу какой-то процент крипто-акций. В сети можно встретить на форумах и блогах суммы заработка, и всё. Ни скринов тебе, ни того, каким образом и за какой период времени эти суммы были заработаны, ничего не понятно. Кто знает, возможно, человек просто пересчитал существующие крипто-токены в доллары и выложил сумму, тогда как эти акции создатели еще даже с сайта выводить не разрешают.

Предлагаю в данной теме делиться реальной информацией о том, сколько удаётся заработать, участвуя в баунти?

1. Сколько всего вам удалось заработать?

2. Одно ICO позволило столько заработать или несколько?

3. За какой период времени вы получили эту сумму на руки?

4. Как долго вы ждали возможности перепродать криптоакции на бирже (ах)?

5. Вы именно на бирже токены продали или в другом месте?

С нетерпением жду ваших ответов.
__________________
Выгодные ПАММы в моей рекламе.
СУПЕР БИТКОИН-КЛИК!
Паттердий вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько можно заработать на баунти в ICO и чем они отличаются от партнерок veranika55 Инвестирование в криптовалюты 1 22.08.2017 22:59
Сколько реально можно заработать в день на майнинге? GuitarFan Майнинг (mining) 149 24.02.2017 16:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар YaroslavAndreevich
Доверительное управление
От YaroslavAndreevich в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Стартап DealCloud привлек $4.5 млн для платформы по управлению сделками
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monhyip
Game of Lotto - gameoflotto.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Stalker: 5003110 (Panteon-Finance)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Обнуление ставок против 3% по $ДУ
От banca в разделе «Доверительное управление»
Аватар HDS
trust-management.biz - trust-management
От HDS в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,232
Тем
487,310
Сообщений
12,114,529

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube