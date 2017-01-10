Сколько реально удается заработать, участвуя в баунти?

Сейчас толпы пользователей отслеживают баунти и стараются принять в них участие ради того, чтобы получить за свою работу какой-то процент крипто-акций. В сети можно встретить на форумах и блогах суммы заработка, и всё. Ни скринов тебе, ни того, каким образом и за какой период времени эти суммы были заработаны, ничего не понятно. Кто знает, возможно, человек просто пересчитал существующие крипто-токены в доллары и выложил сумму, тогда как эти акции создатели еще даже с сайта выводить не разрешают.
Предлагаю в данной теме делиться реальной информацией о том, сколько удаётся заработать, участвуя в баунти?
1. Сколько всего вам удалось заработать?
2. Одно ICO позволило столько заработать или несколько?
3. За какой период времени вы получили эту сумму на руки?
4. Как долго вы ждали возможности перепродать криптоакции на бирже (ах)?
5. Вы именно на бирже токены продали или в другом месте?
С нетерпением жду ваших ответов.