TNW: 4 причины почему эфир лучше чем биткойн



В голландском онлайн-издании "The Next Web", которое пишет про технологические инновации, сегодня был опубликован материал затрагивающий такую важную для инвесторов сейчас тему: а что лучше - биткойн или эфир? Там автор материала, высказал свою точку зрения и по его мнению эфир покупать всё же лучше. Конечно, его точка зрения не однозначна, но узнать почему он так думает, наверное будет интересно прочитать многим на этом форуме.



Итак, на текущий момент времени в мире продолжается ажиотаж, который подняли на криптовалютном тренде. Обыватели на этой почве смешивают между собой такие криптовалюты как тот же биткойн и эфир и они на самом деле не в курсе, какая из этих криптовалют лучше. Хотя обе эти экосистемы пытаются сделать что-то по-своему и между ними есть свои определенные различия, о которых и пойдёт речь ниже.



Битва технологий



У многих людей создается впечатление, что биткойн лучше по сравнению с другими криптовалютными платформами, где они являются или токенами или виртуальными цифровыми активами. Действительно, биткойн является первой из основных криптовалют и он был запущен в сети уже почти 9 лет тому назад. Эфир - это очень новая криптовалютная платформа, которая была запущена в сети всего несколько лет назад. Эфир по сравнению с биткойном предлагает пользователям некоторые очень интересные технологические моменты. Эта криптоплатформа работает на так называемых смарт-контрактах, которые являются новой революционной технологией и как стало известно, эта технология также станет частью платежной системы Биткойн. Платформа Эфириум в технологическом плане более "умна" по сравнению с биткойн-платформой, у которой нет децентрализованных приложений. Это даёт платформе Эфириум больше преимуществ чем есть у биткойн-платформы. То есть можно сказать, что платформа Эфириум технологически обоснована.



Количество криптомонет



Поскольку Эфириум является относительно новой платформой, то криптомонеты на этой платформе гораздо доступнее для майнинга. На платформе биткойн всё выглядит намного скуднее. Известно, что биткойн имеет ограничение по майнингу в размере не более 21 миллиона монет BTC. На платформе Эфириум насчитывается около 92 миллионов монет, которые уже находятся в обращении. Между тем уже было подмечено, что люди сейчас склонны игнорировать тот факт, что эфир является инфляционной криптовалютой. В жизни люди не хотят замечать этого и многие из них утверждают, что на самом деле это для них сейчас не имеет значения. На настоящий момент эфир - это единственная криптовалюта в мире, у которой нет ограничения на криптомайнинг. И хотя биткойн в этом отношении выглядит лучше, но возможностей по доступности и майнингу криптомонет, безусловно больше сейчас у эфира. Здесь он лучший.



Эфириум помогает в сборе средств (фандрайзинге) с максимальной эффективностью



Платформы для сбора пожертвований связанные с Эфириумом в настоящее время набирают силу в мире и это действительно является отличным инструментом для сбора пожертвований и так называемого фандрайзинга. Эти платформы помогают получить максимальную отдачу благодаря экономическим стимулам. К примеру, Grace (gracetoken.org) - представляет собой одну из таких платформ по сбору денежных средств в криптовалюте эфир и это она проводит рекламные акции, собирает пожертвования и занимается фандрайзингом без каких-либо дополнительных затрат для клиентов этой платформы и именно это привлекает к ней многочисленные благотворительные организации. Здесь усилия команды этого проекта, благодаря эфиру, легко распространяются на любую область человеческой деятельности, а также и легко масштабируются.



Также платформа Grace Ethereum работает с механизмом "Advocate Incentive" (адвокатское вознаграждение), где интерес пользователей соприкасается с решением социальных вопросов и этот механизм обеспечивает самые простые решения их сложных жизненных проблем. Платформа Grace Ethereum позволяет сделать пожертвования экономными, безопасными и открытыми, чтобы все клиенты могли видеть осуществленные операции и заодно проверять их. Платформа гарантирует, что деньги идут в правильные руки и какое-либо мошенничество полностью отсутствует. Таким образом платформа Эфириум помогает тем, кто нуждается в финансовой помощи.



С другой стороны, биткойн - это глобальная децентрализованная криптовалюта, которая позволяет человеку отправлять деньги другому человеку без вмешательства с третьей стороны, такой как например, банк. Вам просто нужен компьютер для совершения транзакции. Биткойн работает по технологии блокчейн, которая является одной из самых защищенных и безопасных систем.



Спекуляции на криптовалюте



Обе платформы, как биткойн, так и эфириум полезны в плане финансовых спекуляций. За последний год их курсовая стоимость значительно выросла. Если сравнивать биткойн и эфир в плане валютных спекуляций, то биткойн здесь проигрывает. И хотя криптовалюта биткойн была запущена в сети задолго до эфира, однако за последние годы стоимость биткойна только росла, но, впрочем, и и в эфире также несколько лет назад был большой задел роста в его курсовой стоимости. А в последнее время курс биткойна просто космически взлетел. Стоимость эфира за последний год также выросла и можно допустить, что он удержится на текущих курсах и будет неуклонно повышаться и стабилизируется в течение нескольких ближайших лет.



Между тем, стоит сказать, что стоимость эфира завязана на стоимости биткойна. Эти криптовалюты взаимозависимы и когда стоимость биткойна повышается, то стоимость эфира обычно падает и наоборот. Цены на эти криптовалюты как бы автоматически корректируют друг друга. И поскольку биткойн - это более старая криптовалютная платформа, он определенно более стабилен, в то время как эфир все еще пытается стабилизировать себя по своей стоимости, поскольку это очень новая платформа. Эфир зависит от биткойна и его спекулятивных движений, так же как и другие криптовалютные платформы и криптовалюты мира.



Хотя биткойн и эфир не имеют между собой большой разницы, всё же эфир медленно набирает скорость и темп движения и обе криптовалюты пришли к нам, чтобы остаться с нами навсегда. Итак, какая же из них лучше?



И после всех озвученных рассуждений выше эфир всё же на данный момент смотрится лучше, чем биткойн, поскольку он представляет собой:



- Новую платформу с программным обеспечением для криптовалюты, которая работает на обновленной технологии



- Он имеет большую доступность криптомонет



- И он набирает скорость и темп продвижения быстрее, чем биткойн.



Перевод специально для mmgp.ru



