Как выбрать пул для майнинга?

Майнинг в современном мире один из методов заработка и инвестиций.
Bitcoin и прочие криптовалюты в последнее время только и растут в цене, поэтому инвестирование в майнинг становится все более актуальным. Об этом говорит также и повышенный спрос на мощные видеокарты и прочие профессиональные системы для майнинга. Но с каждым днем зарабатывать на майнинге становится все сложнее, особенно, если добыча Bitcoin постоянно усложняется, а инвестиции в оборудование уже состоялись, заработать же все-равно хочется. Но есть одно решение этой проблемы - добыча в пулах. Что это такое и как его выбрать на этом остановимся подробнее.
Что такое пул? Где его найти.
Если перевести с английского, то pool означает бассейн
, и что-то схожее у этого названия есть с организацией майнинга подобным образом. Если вы сами начинаете добывать любую криптовалюту (а обычно майнят дорогостоящую крипту, чтоб наверняка), то необходимо и дорогостоящее оборудование, что сейчас не всегда помогает, но если объединиться с другими майнерами, то результат может быть гораздо выше. Такие объединения и называются пулы. А чем больше участников в пуле, тем выше будет и производительность пула, что означает и больший заработок для того, кто решается к нему присоединиться. Если раньше объединялись в пулы по добыче Bitcoin только, то сейчас майнеры объединяются по любым криптовалютам, даже и не совсем дорогим, но перспективным.
Как работает пул?
Все просто пул представляет собой сервер и все технические задачи с его помощью распределяются между всеми участниками, после формирования блока все участники получают свою часть вознаграждения. Статистика утверждает, что большинство майнеров зарабатывают именно через пулы, потому что вы с большим шансом заработаете в пуле, так как общими усилиями реально найти блок, тогда как самостоятельно на это потребуется очень много времени.
К тому же обычно сбор монет происходит на мощном оборудовании и хорошо расходует электроэнергию, поэтому если будете добывать сами будете работать только на ее оплату.
Единственный минус общей добычи – в пуле вознаграждение распределяется на всех.
Есть специальные сайты, где вы можете найти самые популярные и самые мощные пулы для майнинга.
Например, на сайте bitmakler.com вы можете увидеть все пулы для майнинга, что существуют по любой криптовалюте. Вы можете увидеть в списке мощность пула, его эффективность и как платится вознаграждение участникам.
Если в окне «Выбор пулов для майнинга» вы выберете необходимую вам, то вы можете увидеть весь список пулов по данной цифровой валюте. Например, я выбрала Ethereum (ETH):
Стоит отметить, что, несмотря на сложность добыче, количество пулов постоянно растет
, может и как раз по этой самой причине, так как даже если у вас есть сверхкомпьютер, в одиночку мало что можно намайнить, особенно это касается добычи Bitcoin. А так суть действий проста: нужно купить долю в пуле, оплатить долю мощности и ждать, что майнинг будет эффективным
. Но главный вопрос как выбрать пул?
Как выбрать пул?
В 2017 году насчитывается более 1000 различных пулов по всему миру, причем разные по мощности, валютам, условиями и информативностью. Итак, среди этого большого количества пулов нужно как-то выбрать самые лучшие для добычи вашей криптовалюты.
Какие свойства должны быть у идеального пула:
- понятный и простой сайт даже для новичков;
- выплаты вовремя;
- выбор криптовалют для добычи;
- удобный автовывод и в Bitcoin, если необходимо;
- незначительная комиссия;
- необходимая статистика.
Казалось бы, что там выбирать? Любой понятный сервис и вперед, ан нет, есть некоторые важные компоненты, без которых сложно понять, какой из пулов все же лучше выбрать.
Специфика выбора
, на что стоит обращать внимание:
1) старайтесь выбирать пул с долгим временем работы
, так как молодые пулы имеют небольшую мощность, что будет сказываться на заработке, к тому же просто рекомендуют избегать малоизвестных сервисов по майнингу.
2) Обращайте внимание на мультипулы
, где можно переключаться на разные валюты, обычные пулы под конкретные валюты тоже привлекательны, но переключиться на более рентабельную крипту у вас уже не получится.
3) Ваше оборудование должно отвечать требованиям пула
(может быть стоит подумать о повышении производительности), так как если у вас слабые мощности, например, той же видеокарты (а она должна быть совместима) или она уже не такая современная, то и прибыль будет настолько незначительна, что не стоит этим и начинать заниматься.
4) Идеально подобрать пул, где распределение прибыли
будет равномерным, тогда ваша личная производительность будет не так важна. Но как правило доход распределяется согласно вкладу в добычу, поэтому тщательно изучите условия выплат и начисления прежде чем вступать в пул (варианты: PPS - текущее вознаграждение за блок, деленные на текущую сложность, PROP – оплата пропорционально размеру доли, PPLNS – по последней вложенной доле). Неоднократно встречала мнение, что pps выплаты выгодней для малых мощностей.
5) Частота выплат
– часто это зависит и от условий биржи если вы на нее выводите, например в poloniex.com ввод минимум от 1 ETH, то есть при настройке пула надо и этот момент учитывать, куда выводить на биржу или на кошелек. Еще есть зависимость от количества видеокарт присоединяемых к пулу, 1 или ферма из 6 - влияет на частоту.
6) Мощность
- больше воркеров работает над расшифровкой одного блока чаще будет поступать вознаграждение.
7) Определитесь какая больше вам подходит платформа
(P2pool, NOMP, MPOS)
8) Обратите внимание на комиссию
(обычно 1-2%).
9) Должен быть выбор, куда будет выплачиваться вознаграждение
, идеально если вариантов несколько, а не только в BTC.
При этом эти параметры не всегда ключевые и немного могут варьироваться, Так что нужно еще смотреть какой именно пул подходит именно вам. Есть и закрытые пулы, то есть для узкого числа инвесторов, их доля в сети Биткойн около 20%, но туда мало шансов втиснуться.
В пример известного пула можно привести один из самых популярных сервисов, объединяющего майнеров, Minergate
, где можно добывать ethereum, dash, zcash, сам пул очень мощный, комиссия составляет 1,5%, вывод доступен на кошелек или на биржу, а программа легко установится на компьютер.
Если вы еще думаете о майнинге и решились приобрести дорогостоящее оборудование, то добывать лучше через пулы, чтоб больше шансов было заработать
. Но лично мое мнение, что все эти пулы работают примерно одинаково, по одному принципу, поэтому слишком больших различий у популярных пулов вы не найдете. Но факт остается фактов лучше выбирать проверенный годами пул. Возможно стоит протестировать несколько пулов - подключать свое оборудование на пару дней по очереди и смотреть, анализировать и выбирать, где будет более производительной инвестиция и будет чаще капать вознаграждение.
Автор: ГераЯ
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