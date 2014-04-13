Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 16:00 Сегодня, 16:00 Сегодня, 15:35 #1 ГераЯ Мастер

Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 2,874 Благодарностей: 1,560 УГ: 0 КП: 0.326 подарки Как выбрать пул для майнинга?

Майнинг в современном мире один из методов заработка и инвестиций. Bitcoin и прочие криптовалюты в последнее время только и растут в цене, поэтому инвестирование в майнинг становится все более актуальным. Об этом говорит также и повышенный спрос на мощные видеокарты и прочие профессиональные системы для майнинга. Но с каждым днем зарабатывать на майнинге становится все сложнее, особенно, если добыча Bitcoin постоянно усложняется, а инвестиции в оборудование уже состоялись, заработать же все-равно хочется. Но есть одно решение этой проблемы - добыча в пулах. Что это такое и как его выбрать на этом остановимся подробнее.



Что такое пул? Где его найти.

Если перевести с английского, то pool означает бассейн, и что-то схожее у этого названия есть с организацией майнинга подобным образом. Если вы сами начинаете добывать любую криптовалюту (а обычно майнят дорогостоящую крипту, чтоб наверняка), то необходимо и дорогостоящее оборудование, что сейчас не всегда помогает, но если объединиться с другими майнерами, то результат может быть гораздо выше. Такие объединения и называются пулы. А чем больше участников в пуле, тем выше будет и производительность пула, что означает и больший заработок для того, кто решается к нему присоединиться. Если раньше объединялись в пулы по добыче Bitcoin только, то сейчас майнеры объединяются по любым криптовалютам, даже и не совсем дорогим, но перспективным.



Как работает пул? Все просто пул представляет собой сервер и все технические задачи с его помощью распределяются между всеми участниками, после формирования блока все участники получают свою часть вознаграждения. Статистика утверждает, что большинство майнеров зарабатывают именно через пулы, потому что вы с большим шансом заработаете в пуле, так как общими усилиями реально найти блок, тогда как самостоятельно на это потребуется очень много времени. К тому же обычно сбор монет происходит на мощном оборудовании и хорошо расходует электроэнергию, поэтому если будете добывать сами будете работать только на ее оплату.



Единственный минус общей добычи – в пуле вознаграждение распределяется на всех.



Есть специальные сайты, где вы можете найти самые популярные и самые мощные пулы для майнинга.

Например, на сайте bitmakler.com вы можете увидеть все пулы для майнинга, что существуют по любой криптовалюте. Вы можете увидеть в списке мощность пула, его эффективность и как платится вознаграждение участникам.





Если в окне «Выбор пулов для майнинга» вы выберете необходимую вам, то вы можете увидеть весь список пулов по данной цифровой валюте. Например, я выбрала Ethereum (ETH):





Стоит отметить, что, несмотря на сложность добыче, количество пулов постоянно растет, может и как раз по этой самой причине, так как даже если у вас есть сверхкомпьютер, в одиночку мало что можно намайнить, особенно это касается добычи Bitcoin. А так суть действий проста: нужно купить долю в пуле, оплатить долю мощности и ждать, что майнинг будет эффективным. Но главный вопрос как выбрать пул?



Как выбрать пул?

В 2017 году насчитывается более 1000 различных пулов по всему миру, причем разные по мощности, валютам, условиями и информативностью. Итак, среди этого большого количества пулов нужно как-то выбрать самые лучшие для добычи вашей криптовалюты.



Какие свойства должны быть у идеального пула:



- понятный и простой сайт даже для новичков;

- выплаты вовремя;

- выбор криптовалют для добычи;

- удобный автовывод и в Bitcoin, если необходимо;

- незначительная комиссия;

- необходимая статистика.



Казалось бы, что там выбирать? Любой понятный сервис и вперед, ан нет, есть некоторые важные компоненты, без которых сложно понять, какой из пулов все же лучше выбрать.





Специфика выбора, на что стоит обращать внимание:



1) старайтесь выбирать пул с долгим временем работы, так как молодые пулы имеют небольшую мощность, что будет сказываться на заработке, к тому же просто рекомендуют избегать малоизвестных сервисов по майнингу.



2) Обращайте внимание на мультипулы, где можно переключаться на разные валюты, обычные пулы под конкретные валюты тоже привлекательны, но переключиться на более рентабельную крипту у вас уже не получится.



3) Ваше оборудование должно отвечать требованиям пула (может быть стоит подумать о повышении производительности), так как если у вас слабые мощности, например, той же видеокарты (а она должна быть совместима) или она уже не такая современная, то и прибыль будет настолько незначительна, что не стоит этим и начинать заниматься.



4) Идеально подобрать пул, где распределение прибыли будет равномерным, тогда ваша личная производительность будет не так важна. Но как правило доход распределяется согласно вкладу в добычу, поэтому тщательно изучите условия выплат и начисления прежде чем вступать в пул (варианты: PPS - текущее вознаграждение за блок, деленные на текущую сложность, PROP – оплата пропорционально размеру доли, PPLNS – по последней вложенной доле). Неоднократно встречала мнение, что pps выплаты выгодней для малых мощностей.



5) Частота выплат – часто это зависит и от условий биржи если вы на нее выводите, например в poloniex.com ввод минимум от 1 ETH, то есть при настройке пула надо и этот момент учитывать, куда выводить на биржу или на кошелек. Еще есть зависимость от количества видеокарт присоединяемых к пулу, 1 или ферма из 6 - влияет на частоту.



6) Мощность - больше воркеров работает над расшифровкой одного блока чаще будет поступать вознаграждение.



7) Определитесь какая больше вам подходит платформа (P2pool, NOMP, MPOS)



8) Обратите внимание на комиссию (обычно 1-2%).



9) Должен быть выбор, куда будет выплачиваться вознаграждение, идеально если вариантов несколько, а не только в BTC.



При этом эти параметры не всегда ключевые и немного могут варьироваться, Так что нужно еще смотреть какой именно пул подходит именно вам. Есть и закрытые пулы, то есть для узкого числа инвесторов, их доля в сети Биткойн около 20%, но туда мало шансов втиснуться.



В пример известного пула можно привести один из самых популярных сервисов, объединяющего майнеров, Minergate, где можно добывать ethereum, dash, zcash, сам пул очень мощный, комиссия составляет 1,5%, вывод доступен на кошелек или на биржу, а программа легко установится на компьютер.



Если вы еще думаете о майнинге и решились приобрести дорогостоящее оборудование, то добывать лучше через пулы, чтоб больше шансов было заработать. Но лично мое мнение, что все эти пулы работают примерно одинаково, по одному принципу, поэтому слишком больших различий у популярных пулов вы не найдете. Но факт остается фактов лучше выбирать проверенный годами пул. Возможно стоит протестировать несколько пулов - подключать свое оборудование на пару дней по очереди и смотреть, анализировать и выбирать, где будет более производительной инвестиция и будет чаще капать вознаграждение.







Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU



https://text.ru/spelling/59abe477c01c7 Bitcoin и прочие криптовалюты в последнее время только и растут в цене, поэтому инвестирование в майнинг становится все более актуальным. Об этом говорит также и повышенный спрос на мощные видеокарты и прочие профессиональные системы для майнинга. Но с каждым днем зарабатывать на майнинге становится все сложнее, особенно, если добыча Bitcoin постоянно усложняется, а инвестиции в оборудование уже состоялись, заработать же все-равно хочется. Но есть одно решение этой проблемы -Если перевести с английского, то, и что-то схожее у этого названия есть с организацией майнинга подобным образом. Если вы сами начинаете добывать любую криптовалюту (а обычно майнят дорогостоящую крипту, чтоб наверняка), то необходимо и дорогостоящее оборудование, что сейчас не всегда помогает, но если объединиться с другими майнерами, то результат может быть гораздо выше. Такие объединения и называются пулы. А чем больше участников в пуле, тем выше будет и производительность пула, что означает и больший заработок для того, кто решается к нему присоединиться. Если раньше объединялись в пулы по добыче Bitcoin только, то сейчас майнеры объединяются по любым криптовалютам, даже и не совсем дорогим, но перспективным.Все просто пул представляет собой сервер и все технические задачи с его помощью распределяются между всеми участниками, после формирования блока все участники получают свою часть вознаграждения.К тому же обычно сбор монет происходит на мощном оборудовании и хорошо расходует электроэнергию, поэтому если будете добывать сами будете работать только на ее оплату.Есть специальные сайты, где вы можете найти самые популярные и самые мощные пулы для майнинга.Например, на сайте bitmakler.com вы можете увидеть все пулы для майнинга, что существуют по любой криптовалюте. Вы можете увидеть в списке мощность пула, его эффективность и как платится вознаграждение участникам.Если в окне «Выбор пулов для майнинга» вы выберете необходимую вам, то вы можете увидеть весь список пулов по данной цифровой валюте. Например, я выбрала Ethereum (ETH):Стоит отметить, что,, может и как раз по этой самой причине, так как даже если у вас есть сверхкомпьютер, в одиночку мало что можно намайнить, особенно это касается добычи Bitcoin. А так суть действий проста:. Но главный вопрос как выбрать пул?В 2017 году насчитывается более 1000 различных пулов по всему миру, причем разные по мощности, валютам, условиями и информативностью. Итак,- понятный и простой сайт даже для новичков;- выплаты вовремя;- выбор криптовалют для добычи;- удобный автовывод и в Bitcoin, если необходимо;- незначительная комиссия;- необходимая статистика.Казалось бы, что там выбирать? Любой понятный сервис и вперед, ан нет, есть некоторые важные компоненты, без которых сложно понять, какой из пулов все же лучше выбрать., на что стоит обращать внимание:1) старайтесь выбирать, так как молодые пулы имеют небольшую мощность, что будет сказываться на заработке, к тому же просто рекомендуют избегать малоизвестных сервисов по майнингу.2) Обращайте внимание на, где можно переключаться на разные валюты, обычные пулы под конкретные валюты тоже привлекательны, но переключиться на более рентабельную крипту у вас уже не получится.3)(может быть стоит подумать о повышении производительности), так как если у вас слабые мощности, например, той же видеокарты (а она должна быть совместима) или она уже не такая современная, то и прибыль будет настолько незначительна, что не стоит этим и начинать заниматься.4) Идеально подобрать пул, гдебудет равномерным, тогда ваша личная производительность будет не так важна. Но как правило доход распределяется согласно вкладу в добычу, поэтому тщательно изучите условия выплат и начисления прежде чем вступать в пул (варианты: PPS - текущее вознаграждение за блок, деленные на текущую сложность, PROP – оплата пропорционально размеру доли, PPLNS – по последней вложенной доле). Неоднократно встречала мнение, что pps выплаты выгодней для малых мощностей.5)– часто это зависит и от условий биржи если вы на нее выводите, например в poloniex.com ввод минимум от 1 ETH, то есть при настройке пула надо и этот момент учитывать, куда выводить на биржу или на кошелек. Еще есть зависимость от количества видеокарт присоединяемых к пулу, 1 или ферма из 6 - влияет на частоту.6)- больше воркеров работает над расшифровкой одного блока чаще будет поступать вознаграждение.7) Определитесь какая больше вам подходит(P2pool, NOMP, MPOS)8) Обратите(обычно 1-2%).9) Должен быть выбор,, идеально если вариантов несколько, а не только в BTC.При этом эти параметры не всегда ключевые и немного могут варьироваться, Так что нужно еще смотреть какой именно пул подходит именно вам. Есть и закрытые пулы, то есть для узкого числа инвесторов, их доля в сети Биткойн около 20%, но туда мало шансов втиснуться.В пример известного пула можно привести один из самых популярных сервисов, объединяющего майнеров,, где можно добывать ethereum, dash, zcash, сам пул очень мощный, комиссия составляет 1,5%, вывод доступен на кошелек или на биржу, а программа легко установится на компьютер.Если вы еще думаете о майнинге и решились приобрести дорогостоящее оборудование, то. Но лично мое мнение, что все эти пулы работают примерно одинаково, по одному принципу, поэтому слишком больших различий у популярных пулов вы не найдете. Но факт остается фактов лучше выбирать проверенный годами пул.

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