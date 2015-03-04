За добычу биткоинов в России грозит 7 лет тюрьмы

В России за обналичивание биткоинов арестованным грозит 7 лет
В Костроме была задержана преступная группа, которая занималась обналичиванием и другими операциями с криптовалютой, которые, по мнению ФСБ, подпадают под определение незаконной банковской деятельности.
Незаконный обменный пункт
Дело о незаконных операциях с биткоинами раскрыто в Костроме. В чем именно заключалась «незаконность» операций не уточняется.
Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты, - пояснили в полиции. Это первое дело такого рода в истории региона.
Как проходило обналичивание?
Следственные органы сообщили, что фигуранты дела через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Полиция не дремлет
Полиция допросила порядка 400 свидетелей и провела около 30 экспертиз. У подозреваемых были компьютерные носители информации, вероятно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.
После суда каждому участнику группы грозит до семи лет заключения, пишут Ведомости.
Все-таки за что?
Hi-Tech Mail.Ru попытался разобраться, в чем конкретно могут обвинить майнеров:
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Этих людей могут привлечь как раз по статье «Незаконная банковская деятельность». Это грозит им до семи лет лишения свободы. Поясню: не запрещено обналичивать биткоины на свой счет. Но вот заводить 300 карточек с целью их обналичивания - это преступление. Тут еще можно посмотреть на что именно пошли биткоины. Скажем, если на запрещенные вещества (это пример), то можно и статью 228 дальше «прикрутить». Было бы желание...
Антон Елисеев
юрист