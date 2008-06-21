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Developer-game.com - Developer

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:53
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 4,918
Благодарностей: 422
УГ: 6
КП: 0.128
подарки
Developer-game.com - Developer
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта: 03.09.2017



Developer - онлайн игра с выводом денег.











Начать можно без вложений, регистрируйтесь и получайте в ПОДАРОК сразу 2 офиса и 2 сотрудника «Seo-специалиста» (USD и RUB)




Маркетинг:


При покупке любого офиса «Seo-специалист» дается в ПОДАРОК и сразу начинает приносить Вам прибыль. В один офис можно нанять 8 сотрудников. Сотрудники нанимаются по порядку. Количество офисов неограничено.

У некоторых сотрудников есть дополнительный бонус на весь офис, например: у Вас есть «Seo-специалист» и «Программист», у которых доходность 30% и 31% соответственно. Когда Вы наймете «Дизайнера» у всех увеличится доходность на +1%, т.е. станет 31%, 32%, а у «Дизайнера» 33%. Дополнительные бонусы не суммируются.

Маркетинг специалистов в $

Seo-специалист
Стоимость найма:
$0,016
Доходность:
30% / мес.
Бонус на весь офис:
0% / мес.
Выработка:
$0,00016 / день


Программист
Стоимость найма:
$0,16
Доходность:
31% / мес.
Бонус на весь офис:
0% / мес.
Выработка:
$0,00165333 / день


Дизайнер
Стоимость найма:
$0,83
Доходность:
32% / мес.
Бонус на весь офис:
1% / мес.
Выработка:
$0,00885333 / день


Верстальщик
Стоимость найма:
$4,16
Доходность:
33% / мес.
Бонус на весь офис:
2% / мес.
Выработка:
$0,04576 / день

Контент-Менеджер
Стоимость найма:
$8,33
Доходность:
34% / мес.
Бонус на весь офис:
3% / мес.
Выработка:
$0,09440666 / день


Маркетолог
Стоимость найма:
$16,66
Доходность:
36% / мес.
Бонус на весь офис:
4% / мес.
Выработка:
$0,19992 / день


Менеджер
Стоимость найма:
$50
Доходность:
38% / мес.
Бонус на весь офис:
5% / мес.
Выработка:
$0,63333333 / день

Директор
Стоимость найма:
$83,33
Доходность:
40% / мес.
Бонус на весь офис:
6% / мес.
Выработка:
$1,11106666 / день



Маркетинг специалистов в руб

Seo-специалист
Стоимость найма:
1 руб
Доходность:
30% / мес.
Бонус на весь офис:
0% / мес.
Выработка:
0,01 руб/ день


Программист
Стоимость найма:
10 руб
Доходность:
31% / мес.
Бонус на весь офис:
0% / мес.
Выработка:
0,10333333 руб / день


Дизайнер
Стоимость найма:
50 руб
Доходность:
32% / мес.
Бонус на весь офис:
1% / мес.
Выработка:
0,53333333 руб / день


Верстальщик
Стоимость найма:
250 руб
Доходность:
33% / мес.
Бонус на весь офис:
2% / мес.
Выработка:
2,75 руб / день


Контент-Менеджер
Стоимость найма:
500 руб
Доходность:
34% / мес.
Бонус на весь офис:
3% / мес.
Выработка:
5,66666666 руб / день


Маркетолог
Стоимость найма:
1 000 руб
Доходность:
36% / мес.
Бонус на весь офис:
4% / мес.
Выработка:
12 руб / день


Менеджер
Стоимость найма:
3 000 руб
Доходность:
38% / мес.
Бонус на весь офис:
5% / мес.
Выработка:
38 руб/ день


Директор
Стоимость найма:
5 000 руб
Доходность:
40% / мес.
Бонус на весь офис:
6% / мес.
Выработка:
66,66666666 руб / день


Реф система - 10% на вывод.



Платежные системы - Payeer, Free Kassa, Perfect Money, Qiwi. Играть можно отдельно на рубли и отдельно на $


Бонусы:


Бонусы на пополнения:
1% от 1 000 или 16,6
2% от 3 000 или 50
3% от 5 000 или 83,3
5% от 10 000 или 166,6

Воскресный бонус на пополнение: +3%

Дополнительно на проекте реализован чат и серфинг сайтов.


Наш Вклад:

Дата операции: 03 Сен 2017 13:50
ID операции: 396002418
Тип операции: перевод
Магазин: developer-game.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 504.80 p
Сумма получения: 504.80 p

Описание счета: Пополнение баланса на сайте developer-game.com
__________________
РЕФБЕК, MONITORFF
ИГРЫ => ||ИНТЕРЕСНОЕ=>|НОВИНКА. Developer||| ВИДОСИКИ О ИГРАХ
besenok на форуме  
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