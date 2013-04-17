Edgeless (EDG) - казино будущего

Мир взбудоражен криптовалютами. Если всего лишь несколько лет назад они были чем-то из разряда невероятного, сложного и необычного, то сегодня многие финансовые организации прочувствовали преимущества пользования ими. Интернет-деньги улучшают облик экономики и финансовой сферы, делают возможными быстрые транзакции и денежные переводы.
Первая криптовалюта – биткоин. Он проторил дорогу для всей криптосферы. Сегодня прародитель всех криптовалют находится на пике своей популярности и стоимости. Существуют и другие виды виртуальных денег, появившиеся позже, однако предлагающие больший функционал и возможности, чем BTC. Таковым проектом является Edgeless – криптовалюта, предназначенная для использования в онлайн-казино.
Edgeless: для развития казино
Сегодня игровая индустрия развивается не менее стремительно, чем виртуальные деньги. Оборот сферы азартных игр составляет более 60 миллиардов долларов. Однако на пути развития интернет-казино стоит одна существенная проблема – прозрачность и надёжность ставок. Многие посетители игровых сайтов опасаются, что ресурс, которому они доверили свои вложения, не играет по честным правилам.
Такие опасения небеспочвенны: некоторые нечистые на руку дельцы действительно наживаются на доверии игроков. При этом доказать факт обмана очень сложно, а порой и невозможно. Иногда от программных ошибок несут убытки сами онлайн-казино, поскольку не могут привести доказательства невиновности.
Разработчики проекта Edgeless, функционирующего на основе блокчейна Эфириум, решили исправить ситуацию. Администрация системы полагает, что при помощи их разработки каждый игрок сможет проводить собственную независимую проверку, убеждаясь в честности игры. Казино же никак не сможет обмануть клиента.
Основатели Эджелесс ужасаются тому факту, насколько быстро и легко онлайн-казино могут фальсифицировать результаты игр. При этом им нужно только лишь внести некоторые поправки в исходный код, как прибыль вырастет в разы. Если виртуальное казино будет основываться на принципах децентрализации, то тогда все мошеннические схемы будут бесплодны.
В состав команды проектировщиков системы вошли не только специалисты-программисты, но и известные игровые эксперты, которые смогут указать на наиболее очевидные ошибки в работе интернет-казино и незащищённость систем.
Разработчики планируют зарабатывать не на мошеннических схемах, а на очевидных ошибках пользователей в тех играх, где нужно быть либо удачным, либо умелым. При этом весь игровой процесс строится на принципах прозрачности и честности.
Как работает Edgeless?
Функционирование криптовалюты основывается на базе Ethereum. Таким образом, каждый участник системы сможет использовать смарт-контакты, а также проводить их проверку. Данная операция значительно отличается от традиционной «проверки честности», которая предлагается некоторыми игровыми онлайн-ресурсами. Проверка честности не может быть надёжной, поскольку пользователь не видит многих операций и не может рассчитывать на максимально честный результат.
Использование смарт-контрактов и всех преимуществ блокчейна привлекает внимание потенциальных инвесторов. Поэтому планы у разработчиков очень амбициозные: они хотят запустить огромный портал с интересными играми, а также реализовать платформу для спортивных ставок. Схема работы многих сервисов будет такой, как и у Edgeless.
Выгоды использования Edgeless
Почему многие инвесторы всерьёз задумываются над вложением средств в эту систему? Что делает криптовалюту настолько известной?
• Безопасность. Иногда в ходе игры азартные клиенты совершают большие ставки. При этом они заявляют об этом перед всеми. Игроки хотят не сомневаться в сохранности своих средств, что стимулирует разработчиков трудиться над созданием Black Jack с так называемым «нулевым преимуществом».
• Анонимность. Edgeless предоставляет возможность использовать полностью анонимные аккаунты. Ни одна мошенническая структура или организация не сможет узнать полную информацию об участнике игр.
• Прозрачность. Клиент может полностью доверять системе, поскольку все операции, совершаемые в ней, прозрачны. Это повышает потребительское доверие.
Конкретные результаты
В начале 2017 года было дано начало широкомасштабному краудсейлу, благодаря которому разработчики планируют собрать достаточное количество инвестиций для развития проекта. Первый день сбора средств доказал перспективность системы – запланированная сумма первого этапа была собрана за 24 часа. Инвесторы уже вложили в систему более 1,5 миллиона долларов, и количество средств продолжает расти.
Создатели криптовалюты планируют провести 5 этапов распродажи валюты с распределением 440 миллионов токенов. Если после краудсейла какая-то часть валюты останется, то она будет полностью уничтожена.
EDG можно свободно приобрести на Bittrex, Liqui, Tidex, EtherDelta, HitBTC. Стоимость одного токена составляет порядка 0,00016805 BTC или 0,002159 ETH. Всего рыночная капитализация Edgeless на сегодняшний день равняется чуть более 64 миллионам долларов.
Автор: VESTAXXX
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