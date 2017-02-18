Nixexchange.com - обмен PM, NM, Payeer, QIWI, ЯД, ВВОД/ВЫВОД с банков

Nixexchange.com
является признанным лидером среди обменных онлайн-сервисов.
Нас выбирают по нескольким причинам – это удобство и оперативность работы, безопасность всех операций, высокое качество обслуживания, техподдержка 24/7 в режиме онлайн круглосуточно, без перерывов и выходных.
Для обмена принимаем следующие типы валют: доллары США, украинские гривны, российские рубли, казахстанские тенге, а также электронные валюты nixmoney, qiwi, яндекс деньги.
Всегда в наличии интересующий Вас объем денежных средств.
Минимальная комиссия сервиса , поэтому с обменником nixexchange.com
работать не только безопасно, но и максимально выгодно.
Nixexchange.com предлагает своим клиентам следующие услуги в режиме онлайн:
Вывод валют на банковские карты типа:
VISA,
MasterCard,
Maestro
Вывод валют с таких электронных платежных систем:
NIX Money
Perfect Money
Qiwi Wallet
PAYEER
Яндекс.Деньги
Обменник Nixexchange.com работает со следующими банками:
«Сбербанк России»
«Промсвязьбанк»
«ВТБ 24»
«Альфа-Банк"
«Кукуруза»
«Российский Национальный Коммерческий Банк»
«ПриватБанк»
«Первомайский»
«Райффайзен Банк Аваль»
«Казкоммерцбанк»
Примечательно, что сотрудничество с банковской организацией "РНБК" на сегодняшний день обеспечивает единственный способ ввода/вывода валют в Крыму.
Нам доверяют, потому что мы гарантируем безопасность обмена валют. Нас выбирают, потому что мы - лучшие!
Будем рады видеть Вас в числе клиентов онлайн обменного сервиса nixexchange.com
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