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В Британии предложили миллион долларов за разгадку шахматной головоломки

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В Британии предложили миллион долларов за разгадку шахматной головоломки
Группа исследователей из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании предложила миллион долларов тому, кто сможет разгадать старинную шахматную загадку.

Так называемая задача о восьми ферзях известна с 1850 года. Ее суть заключается в том, чтобы расставить на стандартной шахматной доске в 64 клетки восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не атаковал другого.

Эту задачу может решить и человек, а при усложнении условий (то есть увеличении размера поля и количества фигур) с головоломкой справляется компьютер. Однако когда размер доски увеличивается до 1000 на 1000 клеток, программа зависает.

Поэтому ученые предложили всем желающим попробовать себя и придумать алгоритм для решения задачи или же доказать, что его нет в принципе. По мнению исследователей, тот, кто сможет написать подобную программу, будет способен адаптировать ее и для решения других важных задач.


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