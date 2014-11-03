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Почему инвесторы несут убытки после завершения ICO?

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Старый Сегодня, 12:43
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Почему инвесторы несут убытки после завершения ICO?
В какой-то момент многие пользователи, инвестировавшие деньги в ICO токены, лишаются своих вложений. Некоторые клиенты рынка цифровых валют получают значительную прибыль относительно быстро, тогда как другие резко попадают на дно и находятся там дольше, чем ожидалось. Но всем этим инвесторам хочется одного: сохранить то, что они могут, из своих первоначальных инвестиций.



Острая необходимость в наличных средствах


Одна из главных причин, почему люди торопятся разместить ICO токены на бирже и тут же их продают, - это просто необходимость в наличных деньгах. Многие проблемы возникают в повседневной жизни мелких инвесторов, формирующие немедленную потребность в наличных деньгах, и иногда это подталкивает их к выбору быстрой продажи части своих ICO токенов. Поэтому они никогда не дожидаются того момента, когда жетоны хорошо поднимаются в цене, а иной раз даже приносят дополнительные проценты прибыли, помимо выручки с продажи.

Жуткое нетерпение


Порой происходит и такое, что инвестор находит другой инструмент и считает, что другая инвестиционная возможность более перспективна и решает ликвидировать части первоначальных инвестиций ради инвестирования в другой инструмент. А иногда новый ICO проект просто не оправдывает ожиданий. Возможно, проектная группа не следит за их намеченной дорожной картой или не предпринимает других основных шагов, которые могли бы волновать инвесторов. Такие шаги включают в себя не достаточное общение, не стремление добавлять свои токены на платформы больших бирж, и так далее. Быть терпеливым - это добродетель, которой не хватает многим поклонникам криптовалютного мира.

Киты


Ценовые манипуляции могут также вступить в игру, особенно с помощью торговых ботов, которые используются некоторыми трейдерами. Инвесторы, владеющие значительным количеством ICO токенов, известны как киты, и могут контролировать цену или манипулировать ею в своих интересах.

Перспективы развития рынка


Общий рыночный прогноз также является важным фактором. Часто общая совокупность всех основных криптомонет может иметь эффект пульсации, поскольку инвесторы теряют доверие ко всему сектору. Пользователи имеют разные временные горизонты, а некоторые с краткосрочными менталитетами могут продаваться во время снижения цен, опасаясь дальнейшего снижения. Неопытность также может привести к тому, что те, кого величают «слабыми руками», создадут панику в случае падения цены на ICO токен. Сочетание многих из этих факторов, действующих вместе, может превратить здоровую коррекцию в резкую и устойчивую потерю капитала.

В завершение


Вот и получается, что инвесторы старательно отслеживают появление новых ICO проектов, детально изучают доступную информацию, участвуют в баунти или за свои кровные токены приобретают, и всё это ради того, чтобы по завершении ICO проекта запаниковать и тут же разместить ICO токены на бирже для продажи? А после того, как получат незначительную сумму прибыли, везде пишут, что вложение денег в ICO стартапы – затея неблагодарная. Возможно, следует пересмотреть своё поведение и поучиться терпению и наблюдательности? Что вы на это скажете?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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